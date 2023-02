GLOSA: Trumpovo UFO, upřednostnění černoši a vzpomínka na feťáka

Ve Spojených státech budou za rok touto dobou v plném proudu prezidentské primárky a účinkující už přicházejí na pódium. Rušněji je zatím u republikánů. Po Donaldu Trumpovi, který oznámil kandidaturu na podzim, do boje vstoupila bývalá americká velvyslankyně při OSN a guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová. A mimo jiné řekla, že politici nad 75 let by měli podstupovat testy mentální způsobilosti.

Exprezident (76) se nezalekl a přivítal ji se skromností a vřelostí sobě vlastní: „Jsem rád, že kandiduje. Chci, aby poslouchala své srdce – i když se zavázala, že by nikdy nekandidovala proti někomu, koho nazvala nejlepším prezidentem za jejího života.“ Případná větší konkurence v primárkách, do nichž by se mohl zapojit i guvernér Floridy Ron DeSantis (Sarah Palinová mu radí, aby to nedělal, takže by měl), exministr zahraničí Mike Pompeo nebo bývalý viceprezident Mike Pence, ho prý neznepokojuje.

„Čím více, tím lépe. Všechny je znám. Všechny jsem je tam dal (do oněch funkcí, pozn. red.). Většina z nich by beze mě nebyla nic. Ve všech průzkumech o hodně vedu. Moje prezidentství bylo jedno z nejúspěšnějších v historii,“ řekl dále Trump, kterého různé studie porovnávající působení šéfů Bílého domu řadí na první až čtvrté místo – od konce, po bok takových zosobnění úspěchu, jakými byli James Buchanan a Andrew Johnson.

Zbývá tak už jen počkat na exprezidentovo vyjádření k UFO, které zpozorovali už za jeho administrativy. Určitě byly mnohem větší a balonovitější než ty, které nechal sestřelit jeho nástupce.

Demokraté zatím stále nevědí, jestli Joe Biden (80) bude úřad obhajovat. Největší událostí u nich zatím byla změna pořadí států, v nichž se primárky konají jako první. Toto privilegium držela od roku 1972 Iowa, Demokratický národní výbor (DNC) však počátkem února potvrdil, že první bude nově Jižní Karolína, kde žije více černošských voličů. „Demokratická strana vypadá jako Amerika, stejně tak tento návrh,“ vysvětlil předseda DNC Jaime Harrison. Iowa Billa Brysona („Narodil jsem se v Des Moines, někdo musel“) s kukuřičnými poli, červeně natřenými stodolami a dobráky pomalu jezdícími v pick-upech holt vyšla z módy.

Des Moines je možná nudné, ale kanadské Toronto je asi prokleté, minimálně jeho radnice. Osmašedesátiletý Starosta John Tory rezignoval poté, co vyšlo najevo, že měl románek s 31letou bývalou zaměstnankyní. Skončil přesto, že mu to rozmlouval premiér Ontaria Doug Ford, jenž se s ním přitom v roce 2014 o křeslo starosty utkal. Ten se teď bojí toho, že úřad obsadí nějaký levičák, který by podle něho byl mnohem horší než nevěrník. „Ať pak Torontu pomáhá Bůh,“ řekl.

Toronto už toho ovšem přečkalo hodně. Především řádění Fordova legendárního bratra Roba, jenž město řídil předtím. Proslavil se kouřením cracku, opileckými výhrůžkami kritikům („Vyrvu mu hrdlo, vydloubu mu oči“) či nabídkami orálního sexu, které popíral s tím, že toho má dost k lízání doma. Politického mastodonta, který na vrcholu sil vážil 150 kilo (Doug míval 125), nakonec skolila až v roce 2016 rakovina. Budiž mu země lehká.

Skotsko vstupuje po ohlášené rezignaci premiérky Nicoly Sturgeonové do nové éry. Dvaapadesátiletá šéfka Skotské národní strany už toho měla plné zuby, podobně jako nedávno Novozélanďanka Jacinda Ardernová. Za favoritku na uvolněný post je považována ministryně financí Kate Forbesová. Pokud dvaatřicetiletá manželka kominíka Sturgeonovou skutečně nahradí, bude nejmladší premiérkou Skotska v historii. Nyní je na rodičovské dovolené, prý se však cítí „svěžejší a připravená na nové výzvy“.

K omlazování mezitím přistoupili i britští labouristé. Jejich šéf Keir Starmer oznámil, že bývalý lídr Jeremy Corbyn nebude moci za stranu kandidovat v příštích volbách. Třiasedmdesátiletý rudý lišák, jenž je poslancem od roku 1983 a v partaji po sobě zanechal pachuť antisemitismu a brexitové schizofrenie, to označil za útok na demokracii.

Jeho reptání ale Labour Party nemusí moc trápit, před konzervativci si udržuje v průzkumech dvacetiprocentní náskok a míří za návratem do vlády. Jen s tím brexitem pořád nějak nemá jasno. Britské tápání tak zřejmě bude muset ukončit Boris Johnson, který před přespříštími volbami znovu otočí, objede království s kampaní Get back to the EU a po vzoru Harolda Wilsona a Winstona Churchilla se podruhé uvelebí v Downing Street.

Velká změna čeká i Nigérii. Šestá nejlidnatější změna světa si příští sobotu zvolí nového prezidenta, neboť tomu dosavadnímu, Muhammadu Buharimu končí druhý čtyřletý mandát. A lidé už se těší, minimálně ti vyzpovídaní týdeníkem The Economist. „Jsme tak hladoví po změně,“ řekl student Umar Garba Umar z druhého největšího nigerijského města Kano a cynik by možná podotkl, že jako Afričan ví, o čem mluví.

„Buhari nám předal mnoho wahala (problémů, pozn. red.),“ přidává se další student Usáma Sani. Jeho úřadování bylo provázeno terorismem, propadem cen ropy, covidem, inflací a také… jeho častou nepřítomností. Buhari strávil více než 200 dní na léčení v Británii. Před čtyřmi lety musel dokonce přesvědčovat občany, že není mrtvý, když se rozšířila fáma, že místo něho vystupuje dvojník Džubril ze Súdánu. „Jsem to opravdu já,“ ujišťoval.

Ať už to byl kdokoli, největší šance stát se nástupcem má podle médií bývalý byznysmen Peter Obi. Přejeme Nigerijcům šťastnou ruku a méně televizních debat, než se konalo v Česku.