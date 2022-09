GLOSA: Populisté v extázi. Snowden v ruském ráji. A oblečte si roláky

Italský popírač politické smrtelnosti Silvio Berlusconi několik dní po parlamentních volbách, v nichž podle očekávání triumfoval nacionalistický blok, uklidňuje: populismus od naší koalice nehrozí, kdyby ano, nebyli bychom v ní. Teď, když jsme si oddechli, můžeme staronovému senátorovi poblahopřát. Do zeštíhleného parlamentu se dostala i jeho o 54 let mladší přítelkyně Marta Fascinaová. Nepodařilo se to naopak 95leté Gině Lollobrigidě (tak třeba příště) či zakladateli Ligy Umbertu Bossimu.

Partaj Mattea Salviniho získala jen necelých devět procent hlasů, asi o třicet méně, než jí předpovídaly průzkumy ještě před třemi lety. Sešup, ze kterého až zaléhají uši. Mezi straníky se už proto ozývají hlasy, že by šéf měl skončit. Ale kdoví, třeba ho ještě napadne nějaký majstrštyk. V roce 2018 odhodil nálepku Liga severu a přestal nadávat na Italy z jihu země, aby získal jejich hlasy. Možná něco podobného dokáže i nyní. Proti Bratrům Itálie by se mohl vymezit třeba s Ligou sester.

Bude každopádně zajímavé sledovat, jak si nová koalice povede. Pokud Giorgia Meloniová neuspořádá pochod na Řím, lze za rok, maximálně dva podle italské tradice čekat další politickou krizi. Aby tedy gratulující populisté z jiných evropských zemí nakonec nebyli zklamaní a na války mezi svými národními státy, jež známe z dob před evropskou integrací, nemuseli čekat ještě dlouhé roky.

Americký whistleblower Edward Snowden se vyjádřil k udělení ruského občanství Vladimirem Putinem. „Po dvou letech čekání a téměř deseti letech v exilu má pro mou rodinu trocha stability velký význam,“ zaradoval se na Twitteru. Nechce být prý odloučen od svých synů, jako jsou jeho rodiče od něho. Tak snad ruské úřady vezmou v potaz vyjádření jeho právníka, že povolání na frontu mu podle zákonů nehrozí.

Snowden jde zkrátka proti proudu. Zatímco z Ruska v posledních dnech prchlo přes 260 tisíc lidí, on se natrvalo zabydluje. „Víte, když jsem se v devětatřiceti rozhodoval, co dál dělat, Rusko bylo jasná volba,“ může říkat svým nadšeným synům, až vyrostou. Kdyby si to však z nějakého důvodu rozmyslel a chtěl utíkat před Američany po světě, neměl by jezdit pryč přes Gruzii. Rusové už u ucpané hranice zřídili vojenské náborové středisko. Až tak je jejich úspěšná mobilizační strategie promyšlená.

Zatím novému občanovi posíláme písničku.

Švédský král Karel XVI. Gustav v úterý slavnostně zahájil schůzi nově zvoleného parlamentu. Šéf středopravicových Umírněných Ulf Kristersson mezitím úspěšně pokračuje v povolebních jednáních. Milovník Tintina, majitel velššpringršpaněla Winstona a někdejší gymnasta věří, že dohody se Švédskými demokraty, Křesťanskými demokraty a Liberály dosáhne do dvou týdnů. Prvně jmenovaní už zabodovali, když na post místopředsedkyně Riksdagu prosadili svou druhou místopředsedkyni Julii Kronlidovou, jež odmítá to, že by člověk pocházel z opic.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire posunul ještě o kousek dál výmysly, jak se odívat během energetické krize. Chce jít příkladem, a v zimě už ho tak prý nikdo neuvidí v kravatě. Bude nosit svetr. Ale ne jen tak obyčejný – rolák. „Myslím, že to bude dobré. Umožní nám to ušetřit spoustu energie,“ domnívá se. Je to jeden z mnoha kroků, které mají zachránit francouzskou energetiku. Dalším bylo například otevření prvního pole větrných elektráren u západního pobřeží země, jehož se zúčastnil i prezident Emmanuel Macron.

Le Maireovo oznámení určitě rozladilo francouzské intelektuály, protože ministr ohrožuje jejich styl. Jak už to bývá, nejpřívětivější nebyly ani reakce na sociálních sítích. „Klima je zachráněno,“ napsala ironicky komunistická strana na Twitteru.

Svět se po smrti Alžběty II. upíná ke zbývajícím jistotám. Jednou z nich – byť tedy značně negativní – je vedle zmíněného Berlusconiho prezident Rovníkové Guineje Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Osmdesátiletý diktátor, jenž se chopil moci v roce 1979, je nejdéle úřadujícím prezidentem světa. A teď oznámil, že by si dal ještě jedno sedmileté funkční období, čímž by počet let ve funkci zarovnal na kulatých padesát.

Obiangova vláda je vskutku pozoruhodná. V roce 2004 předešel pokusu o převrat, který údajně financoval syn Margaret Thatcherové Mark, a z Rovníkové Guineje v průběhu let vybudoval podle expertů v podstatě dokonalou kleptokracii. Země velká asi jako Morava (nebo 663 tisíc Václaváků), je díky nalezištím ropy podle HDP na hlavu jednou z nejbohatších zemí v Africe, z jejích obyvatel ale toto bohatství v podstatě nikdo neviděl. Navíc se staví nové hlavní město Ciudad de la Paz, aby vládci nebyli v Malabu na ostrově Bioko příliš na ráně.

Obiangův syn Teodoro, který je viceprezidentem, řekl, že Demokratická strana Rovníkové Guineje se pro pokračování prezidenta vyslovila kvůli jeho „charismatu, vůdcovství a politické zkušenosti“.