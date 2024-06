GLOSA: Ameriko, je mi tě líto. Máš přece na víc

Nejsmutnější na celé věci je, že se to dalo čekat. Pyšný národ, nad kterým hvězdotřpytný prapor hrdě vlá, dokázal ze svých politických útrob vytlačit pouze kandidáty nehodné Oválné pracovny. Na jedné straně stojí odsouzený někdejší realitní magnát, jehož argumenty by jen těžko obstály v jakékoli debatě s velikány americké historie.

Myslet si o Trumpovi můžeme cokoli, jedno mu však upřít nelze. Perfektně vystihuje ducha doby, a to nejen v zámoří. Zosobňuje demonstraci síly, sebevědomí a politiku rychlých řešení. Ukončím války, vyléčím na smrt nemocné, z Ameriky udělám opět tu starou dobrou velmoc. Že na to nemám legislativní nástroje? To už obyčejného člověka nezajímá. Ten pán v červené kšiltovce to přeci slíbil, tak proč mu nevěřit.

Proti duševnímu titánovi demokraté vyslali jeho přesný opak. Střílení do vlastní nohy je v tomto případě něžným eufemismem. Všichni věděli, jak to dopadne. Biden je křehký a další mandát nemůže zvládnout, šuškalo se už loni na podzim. A teď v panice neví, kudy kam. Najít náhradu, nebo dělat, že se nic neděje?

Biden dokonal svůj pád tím nejhorším možným způsobem. V debatě, kterou sledovaly desítky milionů Američanů, vzbuzoval v lidech lítost. To je věc, jež se žádnému státníkovi nesmí stát. Pachuť slabosti už ze sebe nedostane, bez ohledu na dění v následujících dnech a týdnech.

Výsadou nejsilnějších vládců je i uvědomění, kdy předat žezlo mladší generaci. Biden mohl být mentorem demokratické budoucnosti. K čemu budou další roky v Bílém domě člověku, který jen s vypětím všech sil zvládl devadesát minut nekonfliktní debaty? Sami jsme to viděli i v České republice, kdy Miloš Zeman během druhého mandátu zmizel z veřejného dění.

Argument, že kdokoli bude lepší než Trump, je pouze chabou výmluvou. Tak přece silný národ nevolí své lídry. Až demokraté v letech následujících spustí láteření nad Trumpovými divokými kroky za kormidlem Spojených států, bude se nabízet sarkastická odpověď: „Nemůžete za to svým způsobem i vy?“

Lítost už k ničemu nebude. Američané dostanou čtyři další roky na zamyšlení, jestli náhodou nemají na víc.