GLOSA: Trumpovy dvě tváře. Ze světce jezdcem apokalypsy během pár minut

Byla to podívaná plná kontrastů. Proslov Donalda Trumpa na nominačním sjezdu dal nejen zapáleným republikánům unikátní náhled do duše člověka, který už se vidí v Bílém domě. Chce spojovat rozhádaný národ, stal se svatým mužem. Zároveň vyhlíží třetí světovou válku a vlny šílených migrantů, kteří pronikají do nemocnic a odpojují nebohé Američany od přístrojů.