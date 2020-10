GLOSA: „Hulící“ premiérka, Putinův německý poskok a Penceova moucha

Poté, čeho byly USA svědky při první předvolební debatě mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem, všichni ocenili viceprezidentský duel Mikea Pence a Kamaly Harrisové. Byl prostě takový… normální! Snad až na ta plexiskla mezi nimi… a tu mouchu na Penceově sněhobílých vlasech.



I když – prezidentští kandidáti mají s hmyzem bohaté zkušenosti, před čtyřmi lety obtěžoval i Hillary Clintonovou. Pence stejně jako ona zůstal ledově klidný (ještě stylovější by bylo, kdyby mohl zareagovat jako Jack Elam v úvodní scéně Tenkrát na Západě). Na internetu se samozřejmě okamžitě vyrojila spousta vtípků. Nás ale zajímá něco jiného – byla to skutečně moucha? Nemohlo jít o tajné našeptávací zařízení? Či třeba převtěleného Richarda Nixona? Nebo Trumpa?

Na volby se připravují nejen v USA, ale i na Novém Zélandu. Konat se budou 17. října a samozřejmě jim také předcházejí televizní debaty. Utkává se v nich sociálnědemokratická premiérka Jacinda Ardernová s lídryní pravicové Národní strany Judith Collinsovou. Naposledy se střetly v úterý a ještě jedna debata je čeká 15. října.



Oproti USA je to samozřejmě nuda, snad nejzajímavějším výstupem dosud bylo přiznání favoritky voleb Ardernové, že v dávné minulosti zkusila marihuanu (neupřesnila, zda vdechovala, či ne, jako kdysi Bill Clinton). S někdejším novozélandským premiérem Johnem Keyem (v úřadě 2008-16) bývala větší legrace. Ten klidně zničehonic přiznal, že podstoupil vasektomii.

Co všechno podstoupila manželka izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Sara, nevíme, zato je známo, že čelí dalšímu skandálu. Jednašedesátiletá dáma, která si v minulosti mimo jiné za peníze daňových poplatníků objednávala luxusní pokrmy, čelí kritice poté, co si k sobě do premiérské rezidence v době celostátní karantény pozvala kadeřnici.



Hájí se, že úpravu účesu potřebovala kvůli natáčení motivačního videa pro občany a že kadeřnici požádala, aby při úkonu nemluvila (což muselo být pro obě zúčastněné hrozné). Jenže na úpravu vlasů v domě má podle tisku právo jen premiér jakožto veřejný činitel. A když už jsme to tedy nakousli – všimněte si, jak se barva jeho vlasů v průběhu času různě mění!

Přetrvává naopak přátelství bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera a ruského prezidenta Vladimira Putina. Nic na tom jistě nezmění ani výroky zázračně obživlého Alexeje Navalného, který někdejšího lídra SPD označil v rozhovoru pro bulvární deník Bild za Putinova „poslíčka“, kvůli tomu, že zpochybnil, že by za Navalného otravou mohlo být Rusko. Spolehlivý ochránce ruských zájmů Schröder si to nenechal líbit a Bild zažaloval.

Pronést taková slova zrovna, když Putin slavil 68. narozeniny, bylo od Navalného skutečně necitlivé. Teď aby to Schröder ještě zpětně zachraňoval nějakým podařeným dárkem. Přitom ví, že přehoz na postel, který dal vládci Kremlu před třemi lety Silvio Berlusconi, prostě nemůže překonat (italský expremiér a Putin jsou na něm vyobrazeni, jak si srdečně podávají ruce). Mimochodem, il Cavaliere se prý uzdravil z koronaviru. Tak přejeme i dál pevné zdraví.