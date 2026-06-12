GLOSA: Mediální kýč dne. Palestinskému chlapečkovi se rozbily brejličky

Uznávám, má to těžké. Za prvé, je to zrzek. A zrzci nemají duši, to je už od dob South Parku známá věc. Za druhé je krátkozraký. No a za třetí žije v Pásmu Gazy a tam to asi nemá lehké nikdo.
Ale stačí to k tomu, aby se příběh Ajúba Džunajda dostal mezi hlavní story britských médií? Aby se nad ním jenom na YouTube dojaly více než tři miliony lidí a na Instáči pršely lajky a zlomená srdíčka po tisících? Co z banální story o krátkozrakém klukovi, který si rozbil brýle, dělá takovou senzaci?
Je to Palestinec.
Hamás dnes už jiné zbraně než dojemné fotky dětí nemá, tak se mu nelze divit, že je používá.