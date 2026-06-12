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GLOSA: Mediální kýč dne. Palestinskému chlapečkovi se rozbily brejličky

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Palestinský chlapeček Abú Džunajd si rozbil brýle. Je to zpráva na přední stránky světových médií? | foto: instagram.com/thecurrentpk

Adam Hájek
  13:56
Zapomeňte na jatka na Ukrajině, zaškrcený Hormuz, drahou ropu, orangutana v Bílém domě i odchod amerických vojáků z Evropy. Story dne se točí kolem sedmiletého zrzavého chlapečka jménem Ajúb Džunaid, kterému se rozbily brýle. Co je na tom tak zajímavého?

Uznávám, má to těžké. Za prvé, je to zrzek. A zrzci nemají duši, to je už od dob South Parku známá věc. Za druhé je krátkozraký. No a za třetí žije v Pásmu Gazy a tam to asi nemá lehké nikdo.

Ale stačí to k tomu, aby se příběh Ajúba Džunajda dostal mezi hlavní story britských médií? Aby se nad ním jenom na YouTube dojaly více než tři miliony lidí a na Instáči pršely lajky a zlomená srdíčka po tisících? Co z banální story o krátkozrakém klukovi, který si rozbil brýle, dělá takovou senzaci?

Je to Palestinec.

Hamás dnes už jiné zbraně než dojemné fotky dětí nemá, tak se mu nelze divit, že je používá.

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