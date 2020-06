GLOSA: Floydovo korektní dědictví, finské mladice a drahá lízátka

Smrt George Floyda již přináší první změny, které jistě zásadním způsobem pomohou ke zlepšení života americké černošské komunity. Například v Nizozemsku se ještě více smráká nad Černým Petrem (Zwarte Piet), tradičním pomocníkem Mikuláše. Už i na tamního premiéra Marka Rutteho je moc černý. „Očekávám, že za pár let už žádní Černí Petrové nebudou,“ prohlásil k radosti příznivců politické korektnosti.



Reakce lze čekat i v Německu. Tamní veřejnoprávní televize asi budou v budoucnu zvát do svých večerních talkshow pro jistotu více lidí tmavé pleti poté, co to Sandra Maischbergerová – poněkud rasisticky – schytala kvůli tomu, že se v jejím pořadu, kde se debatovalo (mimo jiné) právě o situaci v USA, objevila jen jedna černoška a ještě k tomu na dálku.

Lego zase kvůli kauze nechce inzerovat stavebnice s policisty nebo zločinci. A kanadský premiér Justin Trudeau pomohl tím, že poté, co procítěně mlčel, pro změnu procítěně klečel při protestu v Ottawě. Jak říká Trump, snad se teď Floyd seshora dívá a říká si, jaké skvělé věci se dějí.

Úplně jinými tématy se zabývají ve Finsku. Tamní premiérka Sanna Marinová (34), jež se loni v prosinci stala nejmladší šéfkou vlády na světě, než si tento titul po návratu do úřadu opět uzmul rakouský kancléř Sebastian Kurz, oznámila, že by ve funkci ráda porodila. Není to inzerát, partnera už na to má a dokonce spolu vychovávají dvouletou dceru Emmu. „Velice doufám v přírůstek do rodiny,“ řekla magazínu Me Naiset.



Určitě se objeví nehezké námitky, že to sociální demokracie neměla ve volebním programu, podle Marinové je ale pravý čas teď, na konec kariéry čekat nechce. Pokud se zadaří, byla by třetí rodící premiérkou v historii po Pákistánce Benazir Bhuttové a Novozélanďance Jacindě Ardernové.

Zatím musí ovšem Marinová řešit situaci v kabinetu. Šéfka koaliční strany Finský střed Katri Kulmuniová (32, ve Finsku mají opravdu mladé političky) skončila na postu ministryně financí poté, co se ukázalo, že využila 50 tisíc eur (1,3 milionu korun) z kapes daňových poplatníků na kurz mluvení na veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se z kauzy nedokázala „vykecat“, se investice očividně nezúročila. V čele strany nicméně zůstane, tak aspoň něco.

Kariéru ale dokážou pokazit i jiné věci. Madagaskarský ministr školství Rijasoa Andriamanana byl odvolán kvůli objednávce lízátek pro děti ve výši dvou milionů dolarů. Chtěl je rozdělit mezi žáky, aby s jejich pomocí přebili hořkou chuť toniku Covid-Organics, který vláda doporučuje jako lék proti koronaviru. Kritiku madagaskarských léčebných postupů odmítá tamní prezident Andry Rajoelina jako ukázku evropské povýšenosti.

Na koronavirus se prostě musí od lesa. Prezident Turkmenistánu Gurbunguli Berdymuhamedov už v březnu zakázal toto slovo používat, takže v zemi žádná nákaza není, a proto bylo možné bezpečně uspořádat obří projížďku na kolech při příležitosti Mezinárodního dne jízdních kol. Berdymuhamedova doprovázely při cestě Ašchabadem zástupy úředníků v teplákových soupravách, takže je asi dobře, že tento renesanční muž tentokrát za jízdy nestřílel z pistole na terče.



„Naším cílem je blaho lidí, zdravá společnost a harmonický fyzický a duchovní rozvoj všech generací,“ prohlásil prezident, když pak odhaloval více než 30 metrů vysokou sochu na počest cyklistiky. Zobrazuje mapu Turkmenistánu na zeměkouli, okolo níž krouží cyklisté ve zlaté barvě. Vkusné a decentní.