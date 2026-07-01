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Teplota mořské hladiny překonala rekordy. Vědci varují před dalšími extrémy

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  7:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle evropského programu Copernicus za tím stojí pokračující oteplování klimatu i návrat klimatického jevu El Niňo. Vědci varují, že teplejší oceány mohou v příštích měsících přinést další teplotní rekordy i častější extrémní projevy počasí.

Podle Služby programu Copernicus pro změnu klimatu dosáhla globální teplota mořské hladiny 21. června 20,86 stupně Celsia. Překonala tak dosavadní rekord 20,83 stupně zaznamenaný ve stejném období let 2023 a 2024.

Ke stejnému závěru dospěla také Služba monitorování mořského prostředí programu Copernicus, podle níž činila celosvětová průměrná teplota mořské hladiny 21 stupňů Celsia, tedy zhruba o desetinu stupně více než při předchozích maximech.

Nový rekord se dal podle vědců očekávat vzhledem k nástupu klimatického jevu El Niňo v rovníkovém Pacifiku, na který začátkem června upozornila Světová meteorologická organizace (WMO). Jeho příchod předznamenaly neobvykle vysoké teploty mořské hladiny v několika oceánských oblastech.

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Odborníci upozorňují, že rekordně teplé oceány mohou ovlivnit počasí i klima po celém světě. Teplejší mořská voda dodává bouřím více energie, podporuje odpařování a zvyšuje riziko přívalových srážek a povodní. Přispívá také ke zvyšování hladiny moří, tání ledovců a zatěžuje mořské ekosystémy.

Vyšší teploty mořské hladiny zároveň souvisejí s častějšími a intenzivnějšími mořskými vlnami veder, které narušují ekosystémy, ovlivňují rybolov i pobřežní ekonomiky a mohou zesilovat extrémní vedra na přilehlé pevnině.

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Jev El Niňo navíc představuje významný zdroj tepla pro atmosféru, čímž přispívá ke zvyšování globálních teplot a ovlivňuje povětrnostní podmínky po celém světě.

V uplynulých třech letech byla průměrná teplota oceánů mimo polární oblasti o 0,35 až 0,73 stupně Celsia vyšší než dlouhodobý průměr. Letos v červnu dosáhly tyto odchylky pro dané roční období rekordních hodnot.

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Podle odborníků bezprecedentní oteplení oceánů odráží jak dlouhodobou změnu klimatu, tak nástup jevu El Niňo, který by podle sezónních modelů mohl v následujících měsících dosáhnout nejsilnější intenzity za několik desetiletí.

„Současné podmínky mohou naznačovat začátek nové fáze, která nás opět zavede na nezmapované území. S takto vysokými teplotami oceánů a jevem El Niňo na obzoru budeme v nadcházejících měsících pravděpodobně svědky překonávání dalších teplotních rekordů,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Služby programu Copernicus pro změnu klimatu Carlo Buontempo.

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