Globální oteplování přinese i víc letů s turbulencemi, varuje vědec

„Nikdo nám nic předem neoznámil, takže nám došlo, že je něco špatně. Viděl jsem, jak lidé poletují v letadle. Všude kolem byla krev,“ popisuje pasažér Sead Nikaj příhodu ze sobotní cesty letounu společnosti Turkish Airlines.



Kvůli silným turbulencím se v něm během sobotní cesty z Istanbulu do New Yorku zranilo přes třicet lidí. Podle agentury AP bylo letadlo asi čtyřicet minut od cílové destinace a přistát se mu podařilo bez problému. Na Kennedyho letišti už na cestující čekala kolona sanitek.

Většina ze 32 zraněných utrpěla pohmožděniny. Jeden člověk si zlomil nohu a spolu s několika dalšími byl převezen do nemocnice.

„Protože byl ten pokles (letadla) tak náhlý, mnoho lidí to zvedlo do vzduchu a oni se bouchli do hlavy o strop nebo stěnu letadla. Zranění se tak objevila dost rychle,“ potvrzuje další cestující Amir Mehrbakhsh.

Právě takových situací bude podle vědce Paula D. Williamse přibývat. Profesor atmosférických věd na meteorologické katedře univerzity v Readingu tvrdí, že kolem poloviny tohoto století budeme v rušném prostoru nad Severní Amerikou, Evropou a severní částí Tichého oceánu zažívat až o stovky procent silných turbulencí více.

V atmosféře už totiž bude dvakrát více oxidu uhličitého než v předindustriální éře, píše Williams ve své studii z roku 2017. V té se zaměřil na to, jak změny klimatu ovlivňují letecký koridor nad severním Atlantikem. Tam se podle vědce může objevit až o 149 procent silných turbulencí víc.

„Výskyt transatlantických zimních turbulencí výrazně poroste ve všech pro letectví důležitých kategoriích síly s tím, jak se mění klima,“ uvádí vědec, který tak odkazuje na takzvané clear-air turbulence (CAT). Ty vznikají bez varování za jasné oblohy poté, co se střetnou vzdušné proudy o různé rychlosti. Stejně jako v případě sobotních turbulencí u letu Istanbul-New York.



Počet podobných příhod bude narůstat i vzhledem k tomu, že je letový provoz ve světě čím dál intenzivnější. Podle časopisu Forbes roste letecká doprava o pět procent ročně. A zhoršující se turbulence dopravci citelně pocítí, říká Williams.

„Ekonomické náklady turbulencí zahrnují zranění cestujících a posádky, škody na letadlech a kabinách, zpoždění letů, kontroly, opravy a vyšetřování po nehodách,“ vypočítává profesor a odhaduje, že jen u amerických aerolinek se tyto náklady nyní pohybují kolem 200 milionů dolarů ročně.

Svou původní studii od té doby rozšířil o další oblasti a říká, že i v Evropě se silné zimní turbulence budou vyskytovat čím dál častěji. Mezi lety 2050 a 2080 až o 160 procent víc než v předindustriální éře. A kromě nich i jemné až středně silné turbulence.

Globální oteplování podle vědců způsobuje letadlům i další komplikace. Kvůli rostoucím teplotám v atmosféře budou schopny menšího vztlaku a speciálně na letištích s kratší přistávací dráhou či v oblastech s teplejším podnebím nebo vyšší nadmořskou výškou budou muset snížit svou hmotnost. Uvedli to vědci z Kolumbijské univerzity a NASA ve společné studii.

Teplejší klima podle Williamse také zrychluje tryskové proudění zvané jet stream, které letadla využívají, protože jsou díky němu rychlejší. Tedy jen při cestách ze západu na východ. Při cestách opačným směrem jsou naopak pomalejší. Oteplování planety tyto lety ještě zpomalí, upozorňuje expert a dodává, že to povede i k větším emisím uhlíku.