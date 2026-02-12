„Jako hadrová panenka.“ Znásilňovaná Pelicotová nevěřila, že na snímcích je ona

Sára Kultová
  12:34
S manželem strávila 50 let a byl pro ni dokonalý. Až do doby, kdy Gisèle Pelicotová zjistila, že jí téměř dekádu podával prášky na spaní a spolu s dalšími desítkami mužů znásilňoval. Když jí policie poprvé ukázala fotky těchto činů, nepoznávala se. „Myslím, že se můj mozek disocioval,“ uvedla ve svém prvním televizním rozhovoru, který poskytla francouzskému televiznímu kanálu France 5.
Francouzku Gisèle Pelicotovou její manžel spolu s dalšími muži léta omámenou tajně znásilňoval.

Francouzku Gisèle Pelicotovou její manžel spolu s dalšími muži léta omámenou tajně znásilňoval. Ona se však nakonec u soudu rozhodla sundat tmavé brýle a pocit hanby ze sebe přesměrovat na pachatele. (23. října 2024) | foto: Profimedia.cz

Tisíce Francouzů demonstrují proti násilí páchanému na ženách. (23. listopadu...
Francouzka Gis&#232;le Pelicotová, kterou téměř deset let tajně znásilňoval...
Tisíce Francouzů demonstrují proti násilí páchanému na ženách. (23. listopadu...
Pelicotová neměla o počínání svého muže ponětí. Velký šok pro ni nastal v listopadu 2020, kdy později odsouzeného Dominiquea Pelicota spatřila ochranka v supermarketu, jak tajně natáčí ženy pod sukněmi.

Dnes třiasedmdesátiletá žena tehdy doprovodila manžela na stanici, bez jediného tušení, že jí ten den změní život. „Ukážu vám fotky a videa, která vás nepotěší. Jste na nich vy,“ sdělil Pelicotové policista a ukázal dokumenty, které z trestných činů její muž pořizoval.

Pelicotová ve své knize „A Hymn to Life: Shame Has to Change Sides“, která vyjde 17. února ve 22 jazycích, popisuje, že se na snímku nepoznávala. „Nepoznávala jsem ty lidi. Ani tu ženu. Její tvář byla tak ochablá. Její ústa tak povadlá. Byla to hadrová panenka.“ Poté si podle svých slov nasadila brýle a spatřila bezvládnou ženu s neznámým mužem na své posteli, popsal web CNN její výpověď pro televizi.

„Hanbu mají cítit oni.“ Kdo jsou muži, kteří znásilňovali omámenou Francouzku

K varovným signálům, které si žena uvědomila až zpětně, patřil incident, při kterém objevila žlutou skvrnu na kalhotách. „Zeptala jsem se svého muže, jestli mi náhodou nedává drogy, a on se rozplakal,“ uvedla. Doplnila, že mohlo jít o její podvědomí. Vzpomněla si také na den, kdy její bílé pivo změnilo barvu. Pelicot tvrdil, že do něj nalil mátový sirup. „V té době jsem z toho nic neodvozovala,“ přiznala pro francouzskou televizi.

Během soudního procesu se Pelicotová rozhodla vzdát anonymity a stala se tak globálním symbolem odvahy. Vyzvala oběti, aby se nikdy nestyděly. Od té doby razí obrácený narativ – všechen stud by podle ní měli cítit viníci. V jejím případě jich soud předloni v prosinci shledal celkem 51 včetně jejího bývalého manžela.

Bylo divné, že chrápe. Francouzku znásilnil i voják, jehož partnerka právě rodila

Dominique Pelicot dostal maximální trest dvaceti let vězení. Přiznal se k tomu, že své bývalé manželce podával prášky na spaní a úzkost. Jak popsal web CNN, schovával je do bramborové kaše, kávy či zmrzliny a zval desítky mužů různých věkových kategorií ke znásilnění své ženy. On mezitím útoky nahrával.

„Hanba se vás drží, přilne k vaší kůži. A ten stud je dvojitým trestem, je to utrpení, které způsobujete sami sobě,“ uvedla Pelicotová, která roky nevědomě zažívala peklo v domě v jihofrancouzském Mazanu. Proto si podle svých slov řekla, že když to dokáže ona, zvládnou to i ostatní oběti, uvedl web The Guardian.

Manžela chce navštívit ve vězení

V ukázkách knihy Pelicotová popisuje obavy, které přispěly k rozhodnutí o otevření soudního procesu očím veřejnosti.

„Nikdo by nevěděl, co mi udělali. Nebyl by tam ani jeden novinář, který by napsal jejich jména vedle jejich zločinů... A především by žádná žena nemohla vejít do soudní síně a sednout si tam, aby se cítila méně osamělá,“ píše. Dodává však, že kdyby situace nastala před 20 lety, dost možná by v sobě tolik síly nenašla.

Trest 20 let slyšel Francouz, jenž nechal znásilňovat manželku. A rozbrečel se

V rámci léčby svého duševního zdraví má Pelicotová v úmyslu bývalého manžela navštívit ve vězení. Cítí potřebu „podívat se mu přímo do očí a zeptat se ho: Proč jsi to udělal?‘“ V rozhovoru dodala, že si z půl století dlouhého manželství snaží pamatovat šťastné vzpomínky. Jsou podle ní totiž všechno, co ze života má.

Pelicotová také komentovala složitý vztah s dětmi a popřela tvrzení, že „tragédie rodinu sblíží“. Přestože na lásku nemohla po traumatickém zjištění ani pomyslet, v roce 2023 potkala muže, který také prošel těžkými časy. Vzájemně si podle jejích slov změnili život.

Každý rok se musím k sošce vrátit, říká designér Českého lva

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Soška filmového Českého lva prošla od svého prvního předávání v roce 1994 řadou proměn. Finální podobu získala v roce 2018 pod vedením designéra Ronyho Plesla a mistrů sklářů z nižborské sklárny...

12. února 2026

Poslanci projednávají návrh usnesení, které odsoudí týraní zvířat

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová a...

Poslanci jednají o týrání zvířat. Na návrh vládní koalice by měla Sněmovna odsoudit všechny druhy krutého zacházení za zvířaty a vyzvat policii, aby taková jednání vyšetřila, a justici, aby pachatele...

12. února 2026  6:11,  aktualizováno  11:55

