Bratři Itálie stoupají vzhůru k moci, Meloniová může být první premiérkou

According to a recent poll (Ipsos), Fratelli d'Italia has already overtaken la Lega. First three Italian parties are compressed in less than 1 point: 1. Partito Democratico 20,8% 2. Fratelli d'Italia 20,5% 3. Lega 20,1% 4. M5S 14,2% 5. Forza Italia 9,2%