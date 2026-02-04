Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice

Na to, že jeden z andělů z výzdoby baziliky v centru Říma se nápadně podobá premiérce Meloniové, upozornil v sobotu deník La Repubblica. To vyvolalo v uplynulých dnech mezi lidmi velký zájem. „Tvořila se tady procesí lidí, kteří ale nepřicházeli se pomodlit či na mši,“ řekl tisku rektor baziliky Daniele Micheletti.
Římský vikariát uvedl, že dílo po zásahu restaurátora „mělo podobu v nesouladu s původní ikonografií a posvátným prostředím“. Církevní úřady tedy nařídily, aby „se uskutečnila obnova původních rysů obličeje“ anděla.
Podle fotografií z místa však zatím sporný obličej zakrývá vrstva barvy. Tvář zakryl restaurátor Bruno Valentinetti, který stojí za spornou úpravou. „Zakryl jsem ho, protože to nařídil Vatikán,“ řekl muž novinářům. Valentinetti není profesionálním restaurátorem a původní freska byla stará jen několik desítek let.
Bazilika San Lorenzo in Lucina se nachází nedaleko sídla italské Poslanecké sněmovny. V chrámu je pohřben například francouzský malíř ze 17. století Nicolas Poussin či český skladatel Josef Mysliveček.