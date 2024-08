Muskův otisk u Berlína. Kvůli obří továrně zmizelo půl milionu stromů

Zkázu lesů nedaleko německé metropole zdokumentovala společnost Kayrros, která se zabývá ochranou životního prostředí. Její letecké snímky ukazují, že v období od března 2020 do května 2023 v lokalitě, kde stále roste obří továrna Tesly, zmizelo 329 hektarů lesa. To odpovídá přibližně 500 tisícům stromů, píše list The Guardian.

Kayrros měří odlesnění pomocí snímků ze satelitu Sentinel-2, které mají rozlišení deset metrů a jsou veřejně dostupné. Tato data jsou zpracovávána automaticky, ale jejich kvalitu kontrolují odborníci na dálkový průzkum Země.

Antoine Halff, hlavní analytik Kayrrosu, vysvětluje, že vykácení vysokého počtu stromů je nutné vnímat v kontextu přínosu, jaký má nahrazování automobilů se spalovacími motory elektromobily. Halff uvedl, že pokácené stromy odpovídají přibližně třinácti tisícům tunám oxidu uhličitého, což je množství, které ročně vypustí 2800 průměrných automobilů se spalovacím motorem v USA. „Jde tedy o zlomek počtu elektromobilů, které Tesla vyrobí a prodá každé čtvrtletí,“ řekl.

Od května protestují proti plánovanému rozšíření obří továrny klimatičtí aktivisté, kteří obsadili stromové domky v nedalekém kempu a opakovaně se pokusili vtrhnout do areálu. Jedna skupina už v březnu zapálila sloup elektrického vedení a na několik dní zastavila výrobu.

Karolina Drzewová, která se podílí na kampani „Vypněte Tesle kohoutek“, uvedla, že podle analýz výroba elektromobilů způsobila lokální ničení přírody i globální škody kvůli těžbě kovů. „V jednom z nejsušších regionů Německa už bylo zničeno příliš mnoho životního prostředí,“ řekla. „Je třeba zabránit dalšímu rozšiřování továrny a ještě většímu ničení lesů a ohrožení chráněné oblasti pitné vody.“

Expanzi továrny Tesly definitivně schválilo braniborské zemské ministerstvo životního prostředí letos v červenci, píše server Quartz. Po dokončení projektu bude komplex chrlit milion vozů značky Tesla ročně. Nedaleko Berlína americká společnost vyrábí i bateriové články.

Muskova zloba a gigafactory v Česku

Továrna Gigafactory Berlin je v provozu od března 2022, od počátku zde úřady zaznamenaly desítky incidentů různého rozsahu, které měly prokazatelný vliv na životní prostředí. Mimo jiné šlo o úniky nafty, barev a hliníkového odpadu. Vedení Tesly některé nehody potvrdilo, žádná z nich však podle zástupců společnosti neměla dopady na okolí.

K problematice odlesňování se Tesla oficiálně nevyjádřila. Musk však reagoval na jedno z květnových videí, na kterém je zachyceno vniknutí protestujících do areálu. Miliardář se obořil na lokální policii. „Jak je možné, že policie nechává ty levicové aktivisty tak rychle být?“ ptal se v diskuzi na jeho platformě X.

Obří továrny na výrobu bateriových článků či celých elektromobilů se běžně označují jako takzvané gigafactory. Tento termín použil právě Musk v roce 2013 pro první továrnu na články mimo svou centrálu v Kalifornii, kterou Tesla postavila v Nevadě, několik dalších pak rozmístila po celém světě.

Pojem převzaly i další firmy, zejména automobilky, které se v posledních letech snaží zintenzivnit výrobu elektrických automobilů. Továrna koncernu Volkswagen měla vyrůst v prostoru letiště v Líních u Plzně, po sérii protestů však společnost od záměru upustila. Aktuálně je v jednání výstavba velkého komplexu na Karvinsku.