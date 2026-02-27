Průlomová dohoda o Gibraltaru. Kontroly na hranici se Španělskem zcela přestanou

Dohoda mezi Evropskou unií a Velkou Británií o Gibraltaru počítá s úplným zánikem hraničního přechodu mezi Španělskem a britským územím. Píše to španělský tisk s odkazem na ve čtvrtek zveřejněné znění dohody. Gibraltar se však nestane součástí schengenského prostoru a španělská policie tak bude mít svá stanoviště v přístavu a na letišti na britském území.
Dohoda mezi EU a Británií o Gibraltaru počítá s úplným zánikem hraničního přechodu mezi Španělskem a britským územím. (19. prosince 2025) | foto: ČTK

Dohoda počítá se „zánikem všech fyzických bariér“ mezi Španělskem a Gibraltarem. Zaniknout tak má hraniční přechod známý ve španělštině jako La Verja, který se stal symbolem komplikovaných vztahů mezi Španělskem, Británií a Gibraltarem.

Pěšky po strmé stezce na Gibraltaru, která sloužila britské armádě

Madrid si totiž dlouhodobě nárokuje svou suverenitou nad cípem Pyrenejského poloostrova, což Británie odmítá. Opatření však výrazně ulehčí především pohyb velkého počtu přeshraničních pracovníků, kteří z Andalusie dojíždějí za prací na britské území.

Gibraltar se nestane součástí schengenského prostoru. V jeho přístavech a na letišti tak budou kontroly jak místní, tak španělské policie s mírnějším režimem pro britské vojáky. Gibraltar bude navíc sdílet se Španělskem jména žadatelů o pobyt na britském území a Madrid bude moci vetovat udělení povolení z diplomatických či bezpečnostních důvodů.

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

Gibraltar se podle dohody stane součástí celní unie s EU. Dohoda také zaručuje pro přeshraniční pracovníky stejné zacházení jako s britskými občany. V případě některých zločinů bude smět španělská či gibraltarská policie pronásledovat podezřelé přistižené při činu za hranici, na území druhého státu.

„Dohoda jasně stanovuje, že se nijak netýká suverenity a chrání britskou autonomii nad klíčovými vojenskými zařízeními,“ uvedlo britské ministerstvo zahraničí, podle kterého dohoda zajišťuje větší stabilitu Britům žijícím na tomto území. Podle španělské diplomacie je dohoda „zásadním krokem k sdílenému prostoru prosperity, spolupráce a důvěry“.

Britské hraniční kontroly jsou neefektivní, miliardy přišly vniveč, hlásí úřad

Status Gibraltaru patřil k nevyřešeným otázkám po odchodu Británie z Evropské unie v roce 2020. Politickou shodu nad dohodou se podařilo nalézt v červnu a nyní začíná její ratifikace. Smlouva by mohla začít platit v prozatímním režimu 10. dubna, napsala agentura AFP s odkazem na prohlášení britské a gibraltarské správy. Jelikož Španělsko není oficiálním signatářem dohody, jeho parlament o smlouvě hlasovat nebude.

