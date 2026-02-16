Ruský „mistr ve svádění“ natáčel v Ghaně ženy při sexu. Kameru měl v brýlích

  17:00
Ghana žádá Moskvu o vydání ruského občana, kterého v této africké zemi viní, že se tajně nahrával při sexu s různými ženami. Nahrávky pak bez jejich vědomí a souhlasu sdílel na internetu. Africká a ruská média muže identifikovala jako samozvaného „mistra ve svádění“ a blogera, kterému je něco přes třicet let. K nahrávání používal speciální brýle a chlubil se, že africké ženy „milují jeho bílou kůži“.

Rus s přezdívkou Yyatseslav se v afrických zemích tajně nahrával při sexu s různými ženami. (nedatováno) | foto: Nexta / X

Podle listu The Tanzania Times ruský Casanova před Ghanou navštívil Jihoafrickou republiku a Keňu a v obou těchto zemích si užíval sex s místními ženami, což si i natáčel.

Na internetu se poté Rus pod přezdívkou „Yaytseslav“ chlubil, že se v těchto zemích mohl vyspat s každou ženou, s níž se setkal, aniž by je vůbec musel svádět, protože „milují jeho bílou kůži“. Muž používal sluneční brýle vybavené kamerou, na kterou své milostné eskapády natáčel.

Ghanský ministr pro komunikace a digitální technologie Samuel George o víkendu novinářům řekl, že si předvolal ruského velvyslance, aby s ním tento incident prodiskutoval. Ghanské ministerstvo pro genderové otázky, děti a sociální ochranu už dříve potvrdilo, že muž ze země odletěl. To však „nesnižuje závažnost jeho údajného chování ani zodpovědnost státu pohnat ho k zodpovědnosti“, dodalo ministerstvo.

George uvedl, že požádal ruského velvyslance v Akkře o spolupráci Moskvy při snaze zajistit obětem spravedlnost. Rusko však své občany nevydává vyjma extrémních okolností. Podle ghanského zákona o kybernetické bezpečnosti z roku 2020 může každému, kdo zveřejní explicitní snímky dětí nebo dospělých bez jejich plného souhlasu, hrozit až 25 let vězení.

Ghanské úřady věnují stále větší pozornost zneužívání na internetu, včetně sexuálního vydírání a podvodů v oblasti vztahů. V posledních letech došlo k nárůstu počtu zatčení za tyto trestné činy. V roce 2022 odsoudil soud dvaadvacetiletého opraváře telefonů Solomona Dogu ke čtrnácti letům vězení za sdílení nahých snímků libanonské ženy. Doga se přiznal k sexuálnímu vydírání a sdílení intimních snímků bez souhlasu dotyčné.

Ghana také zavedla nové normy navazující na zákon o kybernetické bezpečnosti z roku 2020. Trestají osoby, které sdílejí nahé fotografie nebo videa online – zejména žen a dětí. Často se podobné snímky nebo záběry na internetu objevují z pomsty nebo za účelem vydírání.

