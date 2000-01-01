V Ghaně může i rakev vyprávět příběh člověka, který v ní spočine. Hudebník odpočívá v obří kytaře, učitel v peru a rybář třeba v rybě nebo kánoi. Figurativní rakve tam nejsou jen bizarní kuriozitou, ale osobitým způsobem, jak se rozloučit se zesnulým – a zároveň mu ještě naposledy vzdát hold tím, co ho za života nejvíc vystihovalo. Někdo je schopen zvolit injekční stříkačku pro zesnulého lékaře.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Rybí fantazijní rakev od truhláře Erica Kpakpa Adoteyho je vystavena u silnice v ghanské Akkře.
Autor: CTK / AP / Misper Apawu , ČTK
Truhlář Eric Adotey Kpakpo pózuje ve své dílně v Akkře u rakve ve tvaru kraba, kterou si objednali pozůstalí zesnulého rybáře.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Rakev ve tvaru lva pro zesnulého náčelníka stojí u truhlářské dílny Erico v Akkře.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Truhlář Eric Adotey Kpakpo a jeho spolupracovníci nesou v dílně Erico v Akkře rakev ve tvaru kuřete pro zesnulého farmáře.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
„Pokaždé, když si u mě někdo objedná rakev znázorňující povolání zesnulého, jsem z toho nadšený,“ vysvětluje Daniel Mensah ve své dílně na předměstí Akkry. „Pomáhá mi to skutečně vzdát hold zesnulému a jeho rodině,“ dodává s hrdostí.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Moderní tradice sochařsky zpracovaných rakví se objevila u řemeslníků z kmene Ga v okolí Akkry v polovině 20. století a částečně čerpala inspiraci z umně zdobených nosítek, která používali kmenoví náčelníci. Zde rakev pro koho? Pro zemřelého fotbalistu samozřejmě.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Dnes zaujímají tyto předměty, jimž se říká abebbu adekai, jedinečné místo na pomezí pohřebního a soudobého umění. Rakev ve tvaru mobilního telefonu je pro zesnulého majitele obchodu s telefony.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Stále se pohřbívají pod zemí spolu se zesnulými, ale některé verze si objednávají také sběratelé a vystavují se v muzeích tisíce kilometrů od Ghany. Zde rakev ve tvaru letadla pro zesnulého pilota.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Rakev na počest učitele Samuela Commeyho Tetteyho, který zemřel ve věku 83 let a kterému jeho komunita v Paanoru přezdívala Profesor. Jeho rakev měla pochopitelně podobu obřího pera.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Daniel Mensah strávil výrobou bílo-modrého pera se zlatou tuhou přibližně dva týdny. Po chvíli ticha, hudbě a obřadech stačilo jen několik minut k tomu, aby byla rakev i její majitel definitivně uloženi do země. Zde rakev ve tvaru lahve pro zesnulého majitele baru.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Muži nesou při pohřbu v ghanské Akkře fantazijní rakev zesnulého Roberta Niiho Ananga Obodaie, bývalého majitele školy.
Autor: CTK / AP / Misper Apawu , ČTK
Někteří zákazníci přicházejí s fotografií, která přesně zachycuje to, co si přejí, jiní se spokojí s popisem života zesnulého. Právě v tomto případě mohou řemeslníci dát volný průchod své fantazii.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z nejnáročnějších modelů, na který si Anang vzpomíná, byl krokodýl objednaný před více než deseti lety pro kněze z oblasti Volta na jihovýchodě Ghany. Rakev vyrobil jeho otec, zatímco syn, který se v té době ještě učil řemeslu, pomáhal v dílně.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Rakev určená k pohřbu do země stojí asi 900 dolarů (18 700 Kč). Kusy určené k vystavování se však mohou prodávat za dvojnásobnou cenu, protože řemeslníci používají odolnější materiály a pevnější výrobní techniky, aby díla vydržela přepravu a opakovanou manipulaci.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
„Některá díla se vyvážejí. Jiná se kupují jako dekorativní předměty nebo suvenýry,“ vysvětluje Lawrence Anang, pro něhož zůstává nejdůležitější původní funkce rakví, tedy „uctít památku zesnulých“.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Tato praxe se od dob, kdy existovaly pouze ruční nástroje, značně vyvinula. Moderní vybavení urychlilo výrobu, zásobování dřevem už je spolehlivější a objednávky ze zahraničí rozšířily trh.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
„Nejsem obyčejný truhlář,“ poznamenává Anang, který doufá, že jeho vlastní syn půjde v jeho stopách. „Považuju se za truhláře i umělce zároveň, protože tvořím něco z ničeho. A to je právě to, co dělá umělec,“ domnívá se.
Autor: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz