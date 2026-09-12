Je libo se nechat pohřbít v rybě nebo injekční stříkačce? Rakve vyprávějí příběhy

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Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují
Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel
V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...
Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...
Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra
Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...
Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku
Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...
Neútočte na ruskou ropu, škodíte tím celému světu, vyzval Trump Zelenského
Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Trump také prohlásil, že ukrajinské údery vedou k nedostatku...
Řada lidí umřela zbytečně. Velvyslankyně o zkáze ve Venezuele i drogových kartelech
Katastrofální zemětřesení ve Venezuele odhalilo v plné síle důsledky desetiletí chátrajícího státu. Jak popisuje česká velvyslankyně v sousední Kolumbii Lenka Pokorná, záchranné složky nebyly na...
Juchelka preferuje jednorázový příspěvek důchodcům. Nechce zatížit státní rozpočet
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) kvůli nižší zákonné lednové valorizaci penzí preferuje vyplacení mimořádného jednorázového příspěvku důchodcům. Valorizace podle něj momentálně...
Zbraně, umělé vlasy a masážní křesla. Severní Korea roztáčí válečné miliardy
KLDR zažívá nečekaný spotřební boom luxusního zboží. Zisky z války, kyberútoků a exportu investuje režim do luxusních center i velkých vojenských projektů. Cílem je podle analytiků nasměrovat úspory...
Z vysychajícího Kaspického moře se noří nové ostrovy. Obydleli je vlci a kanci
Nejméně dva nové ostrovy identifikovali vědci za poslední dva roky v Kaspickém moři. Hladina největšího jezera světa rychle klesá, což se projevuje dramatickými změnami krajiny v jeho severní,...
Ruské drony na ukrajinsko-polské hranici vyplašily i Litvu. Vzlétly stíhačky NATO
Rusko v neděli podniklo dronové útoky mimo jiné u ukrajinských hranic s Polskem a vtáhlo do události i Litvu. Zatímco na ukrajinské straně zasáhly bezpilotní stroje vlak, čerpací stanici a další cíle...
Čím Zelenskyj Poláky tak urazil a co ještě Ukrajincům nemohou zapomenout
Ukrajinsko-polské vztahy, které na začátku ruské invaze platily za vzor solidarity, procházejí krizí. Rostoucí napětí mezi Varšavou a Kyjevem doprovází nejen ostrá politická rétorika, ale v poslední...
Spolupráce s ANO v Praze po volbách? Kupka ani Rakušan ji nevyloučili
Povolební spolupráci svých stran s hnutím ANO v Praze zcela nevyloučili předseda ODS Martin Kupka ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan, i když by oba preferovali spolupráci ODS a STAN. Vyplývá to z jejich...
Auta se srazila na Karlovarsku. Uzavřená je silnice mezi Bočí a Stráží nad Ohří
Nehoda dvou osobních aut v neděli před 14:30 zcela uzavřela silnici mezi Bočí a Stráží nad Ohří na Karlovarsku. Havárie se obešla bez vážnějších zranění.
Ministr Juchelka podpoří návrat karenční doby. Babišova vláda ji před lety zrušila
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) podpoří návrat takzvané karenční doby, který chtějí navrhnout koaliční Motoristé. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem řekl, že zrušení proplácení...
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Macinku pozvali na schůzku prezidenta s premiérem. Neví, jestli se zúčastní
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) byl pozvaný na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO). Macinka to dnes řekl České televizi.
Pod Gerlachovským štítem zemřel polský turista. Pád nahlásil náhodný svědek
Na slovenské straně Vysokých Tater v neděli při pádu ze strmého srázu pod Gerlachovským štítem přišel o život 36letý polský turista. Jeho 40letý společník nebyl schopen sám sestoupit do údolí, a tak...