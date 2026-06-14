Dávno předtím, než jeho rozložitá ramena pokryla vojenská sláva, než severoamerickým koloniím vybojoval nezávislost na britské koruně a vstoupil od dějin jako první prezident Spojených států, napsal jinak vždy klidný a zdrženlivý George Washington nezvykle vášnivý dopis.
Bylo to uprostřed francouzsko-indiánských válek, krátce před jeho sňatkem s Marthou Dandridge Custisovou. Šestadvacetileté vdově s třemi dětmi a jedním z největších panství ve Virginii ovšem romantické psaní adresováno nebylo. Napsal ho Sally Fairfaxové, manželce svého blízkého přítele George Fairfaxe.