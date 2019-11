Mám velké ego. Asi něco dělám dobře, říká Soros o útocích svých nepřátel

10:52 , aktualizováno 10:52

Při pohledu na jména těch, kdo na něj útočí, má George Soros pocit, že určitě dělá něco dobře. Miliardář a filantrop maďarského původu to řekl v obsáhlém rozhovoru pro britský list The Guardian. Je hrdý na to, jaké má nepřátele. Radost mu prý dělá vývoj na Ukrajině, vyzdvihl také kandidátku na prezidenta USA Elizabeth Warrenovou.