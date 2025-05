Od našich zpravodajů na Ukrajině Přesně před třemi lety padl Mariupol a stovky ukrajinských obránců přístavního města putovaly do ruského zajetí. Půlroční pouť peklem absolvovala i Ljudmila Kravčuková. „Musely jsme to vydržet. Jinak...

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že Evropská unie uvolní 5,5 milionu eur (137 milionu korun) pro nevládní organizaci The European Endowment for Democracy (EED), která těmito financemi...

Trump je frustrován, že se mu nedaří s Putinem hnout, domnívá se Petr Pavel

Pokud by se USA stáhly z jednání o příměří na Ukrajině, nebyl by to dobrý signál a vytvořilo by to Putinovi prostor pro manévrování, uvedl dnes český prezident Petr Pavel. Právě o zvýšení...