Zemřel námořník z ikonické fotografie oslav konce války, bylo mu 95 let

8:04 , aktualizováno 8:04

V USA v neděli zemřel ve věku 95 let George Mendosa, námořník ze slavné fotografie pořízené během oslav konce druhé světové války v New Yorku. Emotivní snímek, kde líbá neznámou zdravotní sestru, byl pořízen 14. srpna 1945. Lidé tehdy vyšli spontánně do ulic poté, co byla oznámena kapitulace Japonska.