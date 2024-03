„Nezeptal se jí, zda smí.“ A tak v Americe zakázali slavnou fotku oslav míru

Copak tehdy v roce 1945 vojáci, co si odskočili z bojiště, nemohli oslavovat konec druhé světové války politicky korektně v duchu pravidel MeToo?

Podívejte, jaké problémy nám dnes způsobili. Dokonce to musela napravovat náměstkyně ministra americké vlády. To víte, polibek bez souhlasu, byť v roce 1945, to je dneska horší než tehdy nálet kamikadze...