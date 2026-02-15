Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Adam Hájek
Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe nastartovala něžná momentka z letního sídla v Nové Anglii. Její příběh přinášíme v dalším díle seriálu Slavné fotografie.
George H. W. Bush během prezidentské kampaně (27. května 1988)

Bylo jasné, že půjde do kampaně. Kdo jiný než viceprezident, dvojka po Ronaldovi Reaganovi, kterému už osm let v Bílém domě kryl záda. Magazín Life se proto v létě 1987 rozhodl, že sepíše velký profil George H. W. Bushe a doprovodí ho záplavou fotek z jeho soukromí.

Jenže třiašedesátiletý politik o tom nechtěl ani slyšet. Měl dovolenou a s celou rodinou pobýval ve svém letním sídle v Kennebunkport ve státě Maine. Návrhy, že za ním populární obrázkový časopis pošle fotografa, rázně odmítl.

Naštěstí tu byla jeho manželka. Barbara Bushová se domluvila s viceprezidentovým oficiálním fotografem, který si její srdce získal dojemnými fotkami vnoučat. „Řekla mi: přijďte k nám v šest hodin ráno a uvidíme, co se stane,“ vzpomínal po letech David Valdez.

„Přišel jsem k nim domů, strčil jsem hlavu k nim do ložnice a uviděl jsem George a Barbaru v posteli. Pak tam přiběhla jejich vnoučata, tak jsem to vyfotil. Tu fotku pak otiskli v Life přes celou dvoustranu a začala si žít vlastním životem,“ dodal muž, který po boku Bushe zůstal jako jeho oficiální fotograf i po vítězství v prezidentských volbách v následujícím roce.

Jeho fotka tomu notně pomohla. Bushe, který dosud zůstával v Reaganově stínu, ukázala jako poněkud rozespalého a pomuchlaného otce rodu. Nebyl to státnický a důstojný snímek, ale dokonale vystihl, jak Američané viceprezidenta vnímali: jako muže, jehož prioritou jsou rodina, víra a přátelé.

A pak se nabízela paralela s velmi podobnou fotkou Lyndona B. Johnsona z roku 1968. Končící demokratický prezident na ní z postele sleduje zprávy o protestech proti válce ve Vietnamu. O dvacet let později byla Amerika v jiné kondici: noční můra Vietnamu byla pryč, Sovětský svaz na pokraji kolapsu a prezidenty budili ze spaní skotačící vnoučata.

Bushova cesta k nominaci přesto nebyla úplně lehká. Kandidaturu oznámil dva měsíce po zveřejnění fotek z jeho letního sídla v Nové Anglii a časopis Newsweek vzápětí přišel s nelichotivým textem, kterým mu přisoudil nálepku padavky. Ve srovnání s kovbojem Reaganem prý není dost ostrý, chybí mu charisma i sebevědomí.

Fotka, která rozhodla boj o Bílý dům. Demokraty odrovnal trapas s tankem

Bushe to strašně vytočilo. Není divu: v pouhých devatenácti letech sloužil v Pacifiku jako navigátor torpédového bombardéru a sestřelili ho Japonci, kteří pak dokonce několik sestřelených Američanů snědli (Bushe zachránila americká ponorka). Jako selfmade man vydělal jmění na těžbě ropy v Texasu, stál v čele CIA a pomohl dotlačit Západní Německo k rozmístění raket Pershing II.

On že je padavka?

Bush si proto najal známého mediálního konzultanta Rogera Ailese a svoji veřejnou image přibrousil. Zafungovalo to. Přesně rok po pořízení své rozespalé fotky s vnoučaty předstoupil před delegáty republikánského nominačního sjezdu v New Orleans jako oficiální kandidát na prezidenta a pronesl svoji nejslavnější hlášku: „Odezírejte mi ze rtů: Žádné nové daně.“

Začal tím jeho finální souboj s kandidátem demokratů Michaelem Dukakisem. A klíčovou roli v něm opět sehrála fotografie. Úspěšný guvernér Massachusetts se totiž chtěl ukázat jako jestřáb, a tak se nechal nafotit v tanku M1A1 Abrams. Jenže s helmou na hlavě si vysloužil jen posměch médií – a to včetně těch, která demokratům fandila. Nešťastná akce s tankem je dodnes považována za jeden z největších přešlapů v historii politických kampaní.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe nastartovala něžná momentka z letního sídla v Nové Anglii.

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

