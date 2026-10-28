Útěk se stal 22. října 1966, minulý týden tedy uplynulo 60 let. Blakeovi se podařilo z londýnské věznice Wormwood Scrubs dostat do Ruska. Tam strávil zbytek života, zemřel 26. prosince 2020 ve věku 98 let.
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Blake odmítl, že by se dopustil vlastizrady, protože prý žádnou vlast nikdy neměl. Narodil se totiž v Rotterdamu jako syn holandské matky a židovského otce George Blehara, který se do Británie přistěhoval z Turecka. Vzdělání získal na anglické škole v Káhiře a poté pracoval jako Max de Vries pro holandský odboj, než uprchl do Londýna, kde si změnil jméno na Blake a začal pracovat pro britskou rozvědku.
Po válce z pověření Británie shromažďoval v Soulu informace o ruském Dálném východě, když však na Korejském poloostrově v 50. letech propukl konflikt, byl zajat a poslán do pracovního tábora. V zajetí si prý uvědomil, že „budoucnost světa se pojí se Sovětským svazem a komunismem“ a nabídl své služby sovětským rozvědkám.
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Po pěti letech ve vězení se Blakeovi podle informací serveru BBC News podařilo uprchnout z věznice s pomocí bývalého spoluvězně Seana Bourkeho. Ten propašoval Blakeovi vysílačku, aby s ním mohl ve vězení komunikovat. V určený den Blake rozbil okno na konci chodby, kde se nacházela jeho cela.
Poté v nestřežené chvíli, kdy většina ostatních vězňů a dozorců byla na filmovém představení, Blake vylezl oknem ven a dostal se k obvodové zdi. Tam mu Bourke přehodil přes zeď provazový žebřík. Během útěku si Blake skokem ze zdi zlomil zápěstí, ale povedlo se mu bezpečně dostat do úkrytu.
Naši zemi miloval, říkají Rusové
Teprve v roce 1990 Blake veřejně promluvil o své dvojí špionážní aktivitě. Tehdy pro média přiznal, že předal sovětské KGB téměř 400 jmen osob žijících ve východní Evropě, které pracovaly pro britskou rozvědku MI6. Mnozí z nich byli zatčeni a popraveni. Blake v roce 1991 prohlásil, že lituje těchto životů. KGB pověděl i o existenci tunelu ve východním Berlíně, který Západ využíval ke špionáži.
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Blake je mj. autorem pamětí Neměl jsem na vybranou (No Other Choice), o jeho útěku vyšla též kniha The Blake Escape: How we Freed George Blake - and Why (Blakeův útěk: Jak jsme osvobodili George Blakea a proč) autorů Michaela Randlea a Pata Pottlea.
V Rusku byl Blake považovaný za hrdinu, v roce 2007 dostal od prezidenta Vladimira Putina Řád přátelství. Svých činů nikdy nelitoval, zemřel v prosinci 2020. „Dnes odešel legendární člen zpravodajských služeb ... George Blake. Upřímně miloval naši zemi a obdivoval úspěchy našich lidí za druhé světové války,“ citovala tehdy agentura TASS šéfa ruské civilní rozvědky SVR Sergeje Ivanova.