Proč ta tvrdost a hra o čas? Generálové přesvědčili Putina, že válku brzy vyhraje

Od října, kdy USA začaly pod dozorem Putinova vyslance Kirilla Dmitrijeva připravovat plán mírové dohody, sám kremelský vůdce šestkrát veřejně informoval Rusy o situaci na frontě, třikrát se objevil ve vojenské uniformě.
Poslední měsíc nejen on, ale i jeho generálové neúnavně dokazují ruskému lidu i světu, že armáda dobyla a ovládá město Kupjansk v Charkovské oblasti. Falešné zprávy Putina přesvědčily, že válku vyhrává, a proto ji nechce ukončit, informuje britský list Financial Times.
Jeho neochota souhlasit s výhodnými podmínkami nabízenými Donaldem Trumpem je částečně způsobena nepřesnými informacemi, které jsou Putinovi poskytovány, píší noviny s odvoláním na hodnocení západních zpravodajských služeb.
Podle dvou úředníků ruské vojenské a zpravodajské služby Putinovi pravidelně předkládají zprávy, které nafukují počet ukrajinských obětí, zdůrazňují ruské nadřazené zdroje pro vedení války a bagatelizují taktická selhání.
Ačkoli se Putin pravidelně setkává s důvěryhodnými poradci, kteří mu vysvětlují, že válka stále více zatěžuje ekonomiku, optimistický obraz vykreslený ve vojenských zprávách ho nicméně vede k přesvědčení, že válku může vyhrát, dodaly zdroje FT.
Lži pocházejí úplně zdola, protože nikdo nechce být trestán za selhání, poznamenává Ivan Filippov, který sleduje poměrně objektivní ruské válečné blogery. Ti si neúnavně stěžují na nepřesné zprávy vojenských velitelů.
„Pokud se z terénu objeví zpráva, že například Kupjansk byl dobyt, nadřízení tuto informaci neověří. Proč se tím obtěžovat? Pokud se ukáže, že velitel lhal, budou všichni potrestáni, takže je lepší neriskovat a nahlásit úspěch na další úrovni a získat povýšení, medaili nebo titul Hrdiny Ruska,“ poukazuje Filippov.
Přesně to se stalo v Kupjansku. Devátého prosince obdržel generálplukovník Sergej Kuzovlev, velitel skupiny vojsk Západ, vyznamenání Hrdina Ruské federace za „osvobození“ města.
O tři dny později dorazil do Kupjanska Volodymyr Zelenskyj a natočil video na jeho okraji. Zároveň ukrajinský OSINT projekt DeepState informoval o tentokrát doopravdickém osvobození většiny města Ukrajinci. Podle mapy DeepState byly ruské síly téměř kompletně obklíčeny.
Moskva ale nadále trvala na tom, že Kupjansk byl dobyt. Putinovi to řekl ministr obrany Andrej Bělousov. V živém vysílání 19. prosince pak divákům tvrdil, že v oblasti Kupjanska je obklíčeno 3 500 ukrajinských vojáků a podle jeho odhadu nemají prakticky žádnou šanci na přežití.
Filippov poznamenává, že k ránu 20. prosince žádný z renomovaných ruských blogerů Putinova slova nepotvrdil: všichni hlásí, že v Kupjansku pokračují těžké boje.
Tento „sebeudržující cyklus dezinformací“ v rámci systému má přímé operační důsledky, říká Keir Giles, expert na Rusko z Chatham House. Jeho slova potvrzuje i známý ruský bloger Rybar: „Situace v sektoru Kupjansk je dalším jasným příkladem problémů, které mohou vzniknout přeháněním úspěchů. A cenou za tento přístup k ‚vypůjčeným‘ vesnicím jsou vždy životy vojáků.“
Tento příběh není výjimkou, ale normou, dodává Filippov: „V tomto smyslu se Kupjansk neliší od desítek, ne-li stovek jiných situací, kdy byl Putin informován o ‚dobytí‘ okresních center, vesnic nebo malých měst, která v době zprávy nebyla pod kontrolou ruské armády.“
Putin prodloužil časový rámec pro dosažení svého konečného cíle, kterým je podmanění Ukrajiny politickými nebo vojenskými prostředky, řekla deníku FT vojenská expertka Dara Massicotová, vedoucí pracovnice Carnegieho nadace pro mezinárodní mír.
Není nijak zvlášť znepokojen neuvěřitelnými ztrátami, které ruská armáda již utrpěla nebo by potřebovala k dobytí celého Donbasu, dodala: „Je si jistý, že v této fázi jeho grandiózních plánů nakonec obsadí zbytek Doněcké oblasti.“
Další ruský bloger a vojenský dobrovolník Roman Saponkov se ušklíbá: „Jedinou cestou z této statické patové situace je zakázat Telegram. Poté, na základě zpráv pro prezidenta frontoví a oddaní velitelé překročí Dněpr začátkem února.“