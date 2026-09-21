Rusko si musí uvědomit, že NATO má nad ním převahu, vzkazuje polský generál

Donald Trump minulý týden oznámil, že USA dosáhly „významného pokroku“ v plánech na vybudování stálé vojenské základny v Polsku. Jsem z toho trochu zmatený, protože v květnu Američané tvrdili, že část svých jednotek stáhnou, pak to vzali zpátky, teď dokonce chtějí stavět základnu. Co si o tom mám myslet?
To je velmi dobrá otázka, nicméně já nejsem ten pravý člověk, kdo by měl komentovat rozhodnutí prezidenta Trumpa. Mohu však říci, že Američané přezkoumávají rozmístění svých sil v Evropě a v souvislosti s tímto procesem existují plány na zvýšení počtu amerických vojáků v naší zemi.
Pochopili jsme, že musíme mít nejen defenzivní, ale také útočné kapacity. Zasáhnout lučištníka je efektivnější a levnější než zasáhnout letící šíp.