Ruského generála zranila střepina, hlásí Ukrajinci. Moskva k incidentu mlčí

V ohrožení života podle Ukrajinců generál není, aktuálně probíhá jeho evakuace z ukrajinského Izjumu. Moskva informaci nekomentovala.

Podle zpráv, které přebírají ukrajinská média, byl Gerasimov s dalšími vojáky na velitelském stanovišti, když toto místo zasáhla ukrajinská palba. Údajně při ní zahynulo 20 osob.

Vladimír Votápek @votapek532 Množí se informace o tom, že během útoku nedaleko Izjumu byl zraněn náčelník GŠt armády Valerij Gerasimov. To by mohl být hezký dáreček pro Putina k 9. květnu. Jeden z mnoha, doufejme. https://t.co/CcfF6HakXe oblíbit odpovědět

Gerasimovovi podle údajů, které nelze nezávisle ověřit, už střepinu z nohy odstranili. Zlomeninu neutrpěl.

O tom, že Gerasimov osobně přijel do ukrajinského Izjumu, aby převzal velení ruských vojsk v Donbasu, ukrajinská média informovala koncem dubna.

Kyjev tvrdí, že od začátku ruské agrese zabil více než deset vysoce postavených ruských velitelů, včetně nejméně šesti generálů. V polovině dubna informovala ruská média o pohřbu generála Vladimira Petroviče Frovola či 34. plukovníka tankového praporu Mirase Bašakova.

Generál Valerij Gerasimov je náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany řídí ruské armádní síly od devadesátých let a po anexi Krymu ho Evropská unie zařadila na seznam osob, na něž dopadají tvrdé sankce.

Generál Gerasimov patří do kruhu nejbližších Putinových spolupracovníků. Některé zdroje tvrdí, že je to právě on, kdo má za úkol do 9. května, ruského výročí konce 2. světové války, ovládnout separatistický region.

Vladimír Putin se s ním měl podle vojenského analytika Jiřího Vojáčka v březnu velmi tvrdě pohádat, některé zdroje dokonce tvrdily, že Gerasimov už byl odvolán. „Pokud by se tak stalo, tak Vladimír Putin získá mnoho velmi vlivných nepřátel v ruských ozbrojených silách. A ruská společnost je organizována tak, že ozbrojené síly v ní hrají historicky velmi silnou úlohu. Proto taková věc by se Vladimiru Putinovi skutečně nemusela vyplatit,“ řekl v pořadu Rozstřel vojenský analytik Jiří Vojáček.