Slovo skibidi vymyslel tvůrce virální animované videosérie na YouTube, zatímco tradwife je zkratka pro „traditional wife“ (tradiční manželka) – vdaná matka, která vaří, uklízí a publikuje příspěvky na sociálních sítích.
Do slovníku přidali jazykovědci více než 6 tisíc nových slov, včetně těch, která se týkají technologických gigantů a práce na dálku.
|
Falešný feminismus i průvan v peněžence. Jak TikTok škodí ženám generace Z
„Internetová kultura mění anglický jazyk a je fascinující pozorovat a zachytit tento vliv ve slovníku,“ řekl manažer lexikálního programu Colin McIntosh.
Skibidi je ve slovníku definováno jako „slovo, které může mít různé významy, jako například ‚cool‘ nebo ‚špatný‘, nebo může být použito bez skutečného významu jako vtip“.
|
Baddie má fufu hodinky a navíc gyat. Deváťáci sepsali slovník generace alfa
Kromě nových frází se do slovníku přidaly také některé zkrácené verze stávajících termínů, včetně „delulu“ – slovní hříčka odvozená od slova „delusional“ (bludný, mylný) s podobným významem: „věřit věcem, které nejsou skutečné nebo pravdivé, obvykle proto, že se tak rozhodnete“.
Vzhledem k nárůstu práce na dálku od začátku pandemie se do slovníku dostalo slovo „mouse jiggler“ – zařízení nebo software, který slouží k tomu, aby to vypadalo, že pracujete, i když ve skutečnosti nepracujete.
|
Je to expert s doktorátem. OpenAI uvedla novou generaci umělé inteligence
Byly také přidány některé složené výrazy, jako například „broligarchie“. Jedná se o spojení slov „bro“ a „oligarchie“ a znamená „malou skupinu mužů, zejména mužů vlastnících nebo zapojených do technologického podnikání, kteří jsou extrémně bohatí a mocní a kteří mají nebo chtějí mít politický vliv“.
Tento výraz byl použit k popisu technologických lídrů Jeffa Bezose, Elona Muska a Marka Zuckerberga, kteří se v lednu zúčastnili inaugurace Donalda Trumpa.