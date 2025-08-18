Skibidi a delulu míří do Cambridge slovníku. Přibylo v něm dalších 6000 slov

„Skibidi“, „tradwife“ a další slangové výrazy, které se staly populárními na sociálních sítích, patří mezi tisíce nových slov, která budou letos přidána do Cambridge Dictionary. Výraz skibidi nemá jasně daný význam, je to slovo, které může znamenat něco skvělého, ale i špatného, a často se používá ironicky nebo žertovně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Slovo skibidi vymyslel tvůrce virální animované videosérie na YouTube, zatímco tradwife je zkratka pro „traditional wife“ (tradiční manželka) – vdaná matka, která vaří, uklízí a publikuje příspěvky na sociálních sítích.

Do slovníku přidali jazykovědci více než 6 tisíc nových slov, včetně těch, která se týkají technologických gigantů a práce na dálku.

„Internetová kultura mění anglický jazyk a je fascinující pozorovat a zachytit tento vliv ve slovníku,“ řekl manažer lexikálního programu Colin McIntosh.

Skibidi je ve slovníku definováno jako „slovo, které může mít různé významy, jako například ‚cool‘ nebo ‚špatný‘, nebo může být použito bez skutečného významu jako vtip“.

Kromě nových frází se do slovníku přidaly také některé zkrácené verze stávajících termínů, včetně „delulu“ – slovní hříčka odvozená od slova „delusional“ (bludný, mylný) s podobným významem: „věřit věcem, které nejsou skutečné nebo pravdivé, obvykle proto, že se tak rozhodnete“.

Vzhledem k nárůstu práce na dálku od začátku pandemie se do slovníku dostalo slovo „mouse jiggler“ – zařízení nebo software, který slouží k tomu, aby to vypadalo, že pracujete, i když ve skutečnosti nepracujete.

Byly také přidány některé složené výrazy, jako například „broligarchie“. Jedná se o spojení slov „bro“ a „oligarchie“ a znamená „malou skupinu mužů, zejména mužů vlastnících nebo zapojených do technologického podnikání, kteří jsou extrémně bohatí a mocní a kteří mají nebo chtějí mít politický vliv“.

Tento výraz byl použit k popisu technologických lídrů Jeffa Bezose, Elona Muska a Marka Zuckerberga, kteří se v lednu zúčastnili inaugurace Donalda Trumpa.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Ukázali podmínky chovu kuřat. Ochránci zvířat se musí omluvit Albertu, řekl soud

Spolek ochránců zvířat Obraz se musí omluvit řetězci Albert za některé výroky z kampaně, kde upozorňoval na údajně špatné podmínky chovu kuřat, rozhodl nepravomocně soud.

18. srpna 2025  10:27

Nemoc, kterou často nepoznají ani lékaři. Endometriózou trpí desetina Češek

Je to nemoc, o které mnozí netuší. Endometrióza postihuje zhruba každou desátou ženu v Česku, provázejí ji silné bolesti a může vést k neplodnosti. Diagnóza bývá složitá a často trvá i roky. Nemoc...

18. srpna 2025

Čeští hasiči se vrátili z Řecka, pomohli zastavit ničivý požár u Atén

Zpět v Česku je i druhá skupina hasičů, kteří pomáhali na řeckém ostrově Peloponés s hašením lesních požárů. Během dvoutýdenní mise se do ostré akce dostali čtyřikrát. Jejich nasazení bylo součástí...

18. srpna 2025  9:54

Oživení dialogu s Rusy. České centrum v Moskvě znovu otevře, tentokrát online

Ministerstvo zahraničí plánuje v druhé polovině letošního roku znovu spustit činnost Českého centra v Moskvě, které je od března 2022 uzavřené kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Má umožnit prezentaci...

18. srpna 2025  9:34

Vzal z úschovy klíče, pak zapálil školku. Zadržený muž skončil ve vazbě

Z požáru v mateřské škole v Jaroměři na Náchodsku a dalších skutků kriminalisté obvinili dvaačtyřicetiletého muže, kterého na místě už v noci na čtvrtek zadrželi. Podle policie věděl, kde jsou klíče....

15. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  18.8 9:32

Zájem o zvýhodněné vouchery do Jeseníků je znovu obrovský, web zkolaboval

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20

Amatérismus a arogance, kritizují experti postup Blanska ve výtvarné soutěži

Fiaskem nejspíš skončí plán na vytvoření uměleckého díla uprostřed kruhového objezdu ve dvacetitisícovém Blansku. Pomoci najít ten nejlepší návrh měla vůbec první výtvarná soutěž vyhlášená městem,...

18. srpna 2025  9:02

Rusko vyslalo balistickou raketu i drony na Charkov. Mezi mrtvými je i batole

Ruský dronový útok na druhé největší ukrajinské město Charkov na severovýchodě země si v pondělí brzy ráno vyžádal čtyři lidské životy, včetně malého chlapce. Rovněž se zranilo nejméně 17 lidí....

18. srpna 2025  6:58,  aktualizováno  8:21

RECENZE: Kde selhává film o „dezolátech“ na Ukrajině? Přesvědčené nepřesvědčí

Rozhodně zajímavý nápad, střízlivě vedená reportáž, ale ve finále nulový výsledek experimentu. Neboť ani Velký vlastenecký výlet, v němž režisér Robin Kvapil pozval na Ukrajinu české fanoušky ruského...

18. srpna 2025

Bolívie míří k politické změně. Po dvou dekádách bude mít nelevicového prezidenta

Do druhého kola prezidentských voleb v Bolívii se dostali dva opoziční nelevicoví kandidáti. Utkají se centristický senátor z Křesťanskodemokratické strany (PDC) Rodrigo Paz a bývalý konzervativní...

18. srpna 2025  7:54

Hurikán Erin přinesl tropickou bouři na Bahamy, na pobřeží USA zvedne vlny

Hurikán Erin, který během víkendu zasáhl části Karibiku, přinesl v noci na pondělí bouřlivé podmínky na Bahamy. V dalších dnech má podle meteorologů zvednout nebezpečné vlny a proudy u východního...

18. srpna 2025  7:42

