Fotky v plavkách? Neprofesionální, tvrdí studie. Lékařky se bouří

„Sexismus v medicíně je pořád živý,“ míní lékařka přezdívaná „Doktorka Bikiny“.

Autoři a autorka studie pomocí falešných účtů na sociálních sítích sledovali v letech 2016 až 2019 účty 235 mladých lékařů a lékařek ve snaze identifikovat neprofesionální „potenciálně nevhodný“ nebo „nevhodný“ obsah. Takový obsah se údajně objevil na 61 účtech.

„Veřejně dostupný obsah na sociálních sítích může ovlivnit pacientův výběr lékaře či nemocnice nebo zdravotnického zařízení. Nevhodný obsah také může poškodit pověst zaměstnance i zaměstnavatele. Naším cílem bylo upozornit na neprofesionální sebeprezentaci na sociálních sítích mezi cévními chirurgy a mediky,“ stojí v úvodu studie.

Velmi neprofesionální obsah podle studie zahrnoval například viditelnou intoxikaci alkoholem, který byl zřejmý u tří uživatelů, či urážlivé komentáře o pacientech nebo kolezích, kterých se dopustil jeden uživatel na Facebooku a pět na Twitteru.



Jako potenciálně neprofesionální pak studie označila 58 účtů, z nichž 29 obsahovalo fotku s alkoholickým drinkem nebo jeho konzumaci, kontroverzní politický názor na 22 účtech nebo právě „nevhodné“ oblečení u 9 uživatelů sítí. Nebo spíše uživatelek.

Inspiring doctor Candice Myhre calls for end to sexism in new viral campaign https://t.co/77fcICGiQY pic.twitter.com/mbt2ICWV6t — Goss.ie (@goss_ie) July 28, 2020

Mluvčí žen-lékařek se stala Candice Myrheová z Havaje. Na Instagramu v rámci kampaně zveřejnila fotku, na které zachraňuje život plavci, do kterého narazila loď. Vytáhla ho z vody, poskytla mu první pomoc a jela s ním i do nemocnice, kde pokračovala v záchraně jeho života. To vše v plavkách.

„Ženy-lékařky mohou nosit, co chtějí,“ píše Myrheová na svém profilu. „Ženy-doktorky, medičky, sestřičky a všichni medicínští pracovníci mohou mít na sobě nejen plášť, ale i bikiny nebo šaty. Oblečení nic nemění na tom, jak dobré v naší práci jsme. Ve volném čase můžeme nosit, cokoli chceme, a stejně vám zachráníme život.“

K výzvě pod hashtagem #medbikini se začaly přidávat další a další lékařky, které na sociálních sítích publikují své fotky, na kterých si v plavkách u vody užívají svůj volný čas.

„Nikdo si nestěžuje, když vidí fotku muže bez trička a s mrtvou rybou,“ podotkla jedna z lékařek, která pod hashtagem zveřejnila svou fotku na pláži. „Moje fotka má naprosto nulový vliv na mou profesionalitu,“ píše další lékařka se širokým úsměvem a bikinách. „Nebudu přece nosit bílý plášť na dovolené. Moje šaty mě nedělají méně inteligentní nebo méně profesionální v porovnání s mužskými kolegy,“ přidává se další.



Sexismus Sexismus je termín vzniklý v druhé polovině 20. století, který se vztahuje na přesvědčení, že jedno z pohlaví je nižší, méně důležité nebo schopné. Může se vztahovat buď na nenávist k celému pohlaví: misandrie (nenávist k mužům) a misogynie (nenávist k ženám), nebo na uplatňování stereotypů o mužskosti mužů a ženskosti žen.

„Tři muži si založili falešné účty, aby mohli špehovat subjekty studie. Pokud muž opravdu podporuje ženy, musí proti téhle studii protestovat,“ napsal lékař Mudit Chowdhary na Twitteru.



Sexismus v medicíně je pořád živý, míní Myhreová v reakci na zmíněnou studii, jež stejně jako její kolegyně považuje za směšnou. „Studie neoznačuje jako nevhodné fotografie mužů v plavkách,“ upozorňuje a podotýká, že za nevhodný byl označený i halloweenský kostým.



„Rozhodla jsem se promluvit, protože jsem v medicíně zažila spoustu sexismu; začalo to už ve škole a pak to pokračovalo po celou mou dvacetiletou praxi v urgentní medicíně. Ale tohle není o mně, tohle je o právech žen založených na rovnosti mezi pohlavími. Je to o projevování podpory utlačovaných hlasů a boje za rovnoprávnost,“ popsala hlavní tvář kampaně v dalším příspěvku.