Bylo jen otázkou času, než se nezkrotný Wilders vzepře. Parlamentní volby v listopadu 2023 jeho nacionalistická Strana pro svobodu (PVV) vyhrála, získala 23,5 procenta hlasů. Překvapení v řadách politického mainstreamu vystřídalo zděšení. Takto kontroverzní politik přeci nemůže být premiérem, vykřikovali mnozí.

Sestavování vlády trvalo takřka půl roku, Wilders se musel vzdát premiérských ambicí a výsledkem je dodnes fungující koalice PVV, středopravé Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) někdejšího premiéra Marka Rutteho, skomírající Nové společenské smlouvy (NSC) a malého pravicově populistického Hnutí zemědělců a občanů (BBB). Zastřešuje ji premiér Dick Schoof.

Poněkud uspávající úvod je tváří v tvář aktuálnímu dění nutný. Je z něj zřejmé, že jakékoli spory mohou křehkou vládu rozložit. A kdo jiný by měl s kartami zahýbat než celou kariéru odstrkovaný Wilders. Podle svých slov už nemohl přihlížet vlažnému řešení migrační otázky a rozhodl se jednat.

Výsledkem je desetibodový plán a přímočará výhrůžka směrem ke koaličním partnerům: „Pokud nepřitvrdíte, naše strana z koalice odejde.“ Důsledek je zřejmý, Nizozemsko by směřovalo k předčasným volbám. O co v třaskavém dokumentu z dílny PVV jde? Bez přehánění ho lze označit za radikální.

Součástí plánu je mimo jiné rozmístění vojáků podél pozemní hranice země a odmítnutí všech žadatelů o azyl. Wilders chce také dočasně zastavit slučování rodin uprchlíků a vracet domů Syřany, kteří požádali o azyl či jsou v Nizozemsku na dočasná víza. Sýrie je aktuálně podle něj již na většině svého území bezpečnou zemí. Migranti, již byli usvědčeni z násilných nebo sexuálních zločinů, by měli být bez milosti vyhoštěni. Wilders nazval tento přístup „jednou a dost“.

Wildersovi došla trpělivost

Nabízí se otázka, proč se stejnými podmínkami nepřišel mnohem dříve už během formování koalice. Je zřejmé, že se nechal uchlácholit programovým prohlášením vlády, které se rodilo v bolestech a jehož znění v otázce migrace vzniklo až v září loňského roku. Ministryně pro migraci Marjolein Faberová za PVV tehdy uvedla, že vyhlásí celostátní azylovou krizi.

Přednesla rovněž obsáhlý soupis bodů, které hodlá vláda podpořit. Až nápadně se podobá Wildersově manuálu. Najdeme v něm „moratorium na všechny nové žádosti o azyl“ či „omezení možností slučování rodin úspěšných žadatelů o azyl“. Vláda tehdy rovněž uvedla, že se bude pro Nizozemsko snažit zajistit výjimku ze společných evropských pravidel pro udělování azylu. Brusel však řekl ne a z ambiciózních plánů na pár měsíců sešlo.

Wilders proto přitvrdil, při představení „svého“ manuálu uvedl, že se cítí „vyčerpaný neschopností koalice k jakýmkoli konkrétním krokům“. „To, na čem jsme se shodli, ani zdaleka nepostačuje na zastavení přílivu migrantů,“ míní. Koaliční partnery tak čeká nové kolo vyjednávání, na Wildersově plánu se nejprve musí shodnout všichni ministři, návrh posléze poputuje na schvalovací proces do parlamentu.

Wildersova PVV byla v opozici dvě desetiletí, pouze mezi lety 2010 a 2012 poskytovala podporu prvnímu Rutteho kabinetu. Ve volbách v listopadu 2023 však získala 37 ze 150 křesel v dolní komoře parlamentu. Koalice čtyř stran má v parlamentu většinu 88 mandátů. Vítězství PVV bylo podle mnoha politologů počátkem vzestupu nacionalistických stran v Evropě, úspěchy posléze začalo sbírat i francouzské Národní sdružení či Alternativa pro Německo.

Nepřehlédnutelný politik a nepřítel islámu

Jednašedesátiletý Wilders proti migraci aktivně bojuje celou svou kariéru. Netají se ani odporem ke strukturám Evropské unie. „Evropská unie je nedemokratická. Je to příšera, která udupává naši národní identitu. Musíme bojovat, abychom nepodlehli Bruselu,“ varoval před pár lety.

Kariéru začínal v sociálním a zdravotním pojišťovnictví a socioekonomická politika jej přivedla do politiky. V roce 1997 jej zvolili do rady města Utrecht a o rok později poprvé po parlamentu. Když v září 2004 odešel z Lidové strany pro svobodu a demokracii, protože se nemohl smířit s jejím pozitivním postojem ke vstupu Turecka do Unie, založil Stranu pro svobodu (PVV).

Takřka okamžitě po vstupu do politiky Wilders začal bojovat proti islámu. Už v roce 2008 vytvořil a vydal kontroverzní film Fitna (Rozvrat), v němž záběry z násilných scén a teroristických činů doprovodil verši z koránu. Islám pak popsal jako „fašistický“ a Korán přirovnal k Hitlerově knize Mein Kampf.

V roce 2015 se mu podařilo protlačit karikatury Mohameda do veřejnoprávní televize. Ta spot PVV odvysílala během pásma určeného k propagaci politických stran. Diváci mohli zhlédnout desítku karikatur. Na jedné z nich byl krví pocákaný svět a vedle stojící Mohamed se zakrvácenou dýkou a šavlí, na další jel Prorok na jednokolce a žongloval s uřezanými hlavami.

Skandální výroky na adresu přistěhovalců Wilderse opakovaně dovedly před soud. Poprvé byl obžalován už v lednu 2009 z podněcování nenávisti a diskriminace na základě prohlášení ve filmu Fitna a též jeho komentářů v médiích. Proces začal v lednu 2010, ale v červnu 2011 byl Wilders zproštěn všech obvinění.

V červenci 2021 nizozemský Nejvyšší soud potvrdil odsuzující verdikt nad Wildersem za urážku Maročanů. Té se šéf PVV dopustil v předvolební kampani v roce 2014, když na setkání s občany prohlásil, že se zasadí o snížení počtu přistěhovalců z Maroka, a nazval je „špínou“.