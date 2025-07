„Už dlouho jsem neviděla takové davy v muzeu. Přišlo hodně lidí, jejichž příbuzní byli povoláni do Wehrmachtu či Kriegsmarine. Bylo vidět, že to pro ně je důležitá událost –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tato historie byla desítky let zamlčována a nakonec byla ukázána empatickým způsobem neopomíjejícím nuance. Protože za většinou těchto příběhů se skrývala dramatická rozhodnutí, rodinné tragédie a dlouhotrvající traumata,“ uvedla reportérka Dorota Karašová po vernisáži, na kterou nepřišel nikdo z radnice.

Osudy hrdinů výstavy podle muzea ukazují, jak odlišné byly individuální zkušenosti spjaté se službou v německých jednotkách. A někdejší vojáky spojuje společná poválečná zkušenost, kdy desítky let zůstávali stranu zájmu oficiální verze dějin. Po roce 1945 se o tomto jevu mlčelo.

Prezident Andrzej Duda vyjádřil nad výstavou pobouření. „Představovat vojáky Třetí říše jako ‚naše‘ je nejen falšování historie, je to morální provokace, a to dokonce i v případě, že snímky mladých mužů v uniformách Hitlerovy armády představují Poláky násilně povolané do německého vojska. Poláci jako národ byli oběťmi německé okupace a německého teroru, a ne jeho pachateli či účastníky,“ napsal na sociální síti.

Zdůraznil, že Gdaňsk jako místo, kde vypukla druhá světová válka, nemůže být scénou pro líčení, které zastírá odpovědnost viníků, zpochybňuje základy polské identity a uráží polské oběti: „Kdo relativizuje zločiny, odzbrojuje svědomí národa.“

Výstavu zkritizoval také ministr obrany Kosiniak-Kamysz. „Naši chlapci –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vojáci, civilisté, Poláci –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ bránili vlast před nacistickým Německem do poslední kapky krve. To oni jsou hrdiny a jim patří místo na výstavách,“ prohlásil.

„Dějiny nejsou černobílé“

Na obranu gdaňské výstavy naopak stanul poslanec Evropského parlamentu Lukasz Kohut z Tuskovy Občanské koalice. Kritici podle něj hlásají pobouření nad zkreslováním dějin, ale zkreslováním dějin by podle europoslance bylo zamlčování těchto událostí. „Moji předci ze Slezska také umírali ve válce a často v jiné uniformě než polské, ale nezaslouží si zapomenutí. Dějiny nejsou černobílé,“ zdůraznil.

Podobně se za výstavu postavil někdejší šéf místního spolku Kašubů Artur Jabloński, který zdůraznil, že i příslušníci národnostní menšiny Kašubů a Poláci z gdaňského pobřeží Baltu povolaní do německých ozbrojených sil byli „naši chlapci“ a „našinci“ a nelze je zapřít.

Muzeum Gdaňska se ohradilo proti nespravedlivým a povrchním soudům od lidí, kteří výstavu ani neviděli, uvedl list Gazeta Wyborcza na svém webu. V reakci na kritiku zdůraznilo, že výstavu odsuzuji lidé, kteří ji ani neviděli. „Název Naši chlapci není náhodný. Týká se statisíců lidí – synů, bratrů a otců místních rodin. Ocitli se v situace, ve které neměli na výběr. Naše výstava je ukazuje způsobem vzdáleným od černobílého hodnocení,“ uvedlo muzeum.

Připomnělo, že mnoho lidí bylo za odmítnutí služby v ozbrojených silách okupanta odsouzeno k trestu smrti. Výstava zmiňuje osud Edmunda Tyborského, který byl za dezerci a pokus přidat se k partyzánům popraven stětím hlavy a jeho rodina byla uvězněna v koncentračního tábora.

„Anexe polského území, nucení Poláků přihlásit se k německé národnosti a násilné povolávání do Wehrmachtu jsou německé zločiny, které nebudeme zamlčovat. Nebudeme ani mlčet o jejich obětech. Ukazujeme utrpení lidí, kteří byli připraveni o možnost volby. Nesouhlasíme s jejich líčením jako zrádců či kolaborantů. Vylučovat oběti německého násilí z polského národa je nejen nedůstojné a nevlastenecké, ale připomíná to ostudnou komunistickou propagandu, která po desítky let postihovala oběti, a ne pachatele,“ zdůraznilo muzeum.

„Zveme k navštívení výstavy – a k následnému vytvoření si názoru,“ dodalo.