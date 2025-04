Vojáci neposlechli a pozabíjeli záchranáře, Izrael zveřejnil vyšetřování masakru

Izraelská armáda v neděli zveřejnila závěry vyšetřování. Současně ale vedení tvrdí, že vojáci nestříleli bez rozmyslu. Z funkce bude nicméně odvolán zástupce velitele jednotky zodpovědný za incident.

Vyšetřování podle armády nezjistilo žádné důkazy, které by podporovaly teorii, že záchranáři a zdravotníci, které 23. března nad ránem při útoku na kolonu jejich vozidel zabili izraelští vojáci poblíž Rafáhu, byli „popraveni“. Armáda v nedělním prohlášení také uvedla, že šest z obětí byli „teroristé Hamásu“ a že „lituje“ vedlejších obětí.

Izrael zprvu tvrdil, že vozy zdravotníků nebyly řádně označeny, neměly zapnutá výstražná světla a jely podivným způsobem. Později však od této verze událostí ustoupil. Původnímu izraelskému tvrzení také odporoval videozáznam z mobilního telefonu nalezeného na těle jednoho ze zdravotníků.

Vyšetřování armády zjistilo, že zástupce velitele praporu „v noci kvůli špatné viditelnosti“ usoudil, že sanitky patří bojovníkům Hamásu. Izrael dlouhodobě palestinské teroristické hnutí viní, že jeho členové používají pro své přesuny a útoky sanitky a další vozy označené jako zdravotnické.

Videozáznamy, které se podařilo z incidentu už dříve získat, nicméně ukazují, že sanitní vozy měly blikající světla a viditelná loga, když přijížděly na pomoc posádce sanitky, která se předtím dostala pod izraelskou palbu.

Tým zdravotníků nejeví známky neobvyklého ani nebezpečného jednání, zatímco míří k zasaženým, popisuje agentura AP. Vzápětí se i jejich vozy dostanou pod palbu, která s krátkými přestávkami trvá přes pět minut.

Zabito bylo osm členů palestinského Červeného půlměsíce, šest pracovníků palestinské civilní ochrany a jeden zaměstnanec úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Jejich těla pak izraelští vojáci vložili do hromadného hrobu a vozy sešrotovali buldozerem. Pracovníci OSN se k tělům dostali a vyzvedli je až o týden později, v neděli 30. března.

Vyšetřování mimo jiné zjistilo, že rozhodnutí o zničení sanitek bylo chybné, ale zamítlo, že by došlo k pokusu o utajení události. „Vyšetřování nenašlo žádné důkazy, které by podporovaly tvrzení o popravě nebo o tom, že by některý ze zemřelých byl před střelbou nebo po ní svázán,“ uvádí se ve zprávě. Šéf palestinského Červeného půlměsíce už dříve uvedl, že zabití muži byli „zaměřeni z bezprostřední blízkosti“.

12. dubna 2025