Trump má v Bílém domě vést jednání o Gaze. Kdo se jej zúčastní zatím není jasné

V Bílém domě se má ve středu odehrát velké jednání o palestinském Pásmu Gazy a poválečným plánech na správu tohoto regionu. Předsedat mu má sám prezident Spojených států Donald Trump. V úterním rozhovoru s televizí Fox News to prohlásil americký vyslanec Steve Witkoff. Izrael v Gaze vede ofenzivu proti teroristickému hnutí Hamás.
Witkoff neupřesnil, kdo se jednání v Bílém domě zúčastní, setkání ale označil za velké. „Zítra (dnes SELČ) máme velké zasedání v Bílém domě, které povede prezident. A je to velmi komplexní plán, který připravujeme,“ odpověděl na otázku, zda „existuje plán pro Gazu na den poté“.

Americké ministerstvo zahraničí následně podle agentury Reuters sdělilo, že šéf diplomacie USA Marco Rubio se ve středu ve Washingtonu setká s izraelským kolegou Gideonem Saarem.

USA uvalí sankce na zpravodajku OSN v Palestině. Hájíme Izrael, tvrdí Rubio

Boje v Gaze může zastavit příměří, izraelský bezpečnostní kabinet ale o návrhu klidu zbraní v úterý nejednal. S návrhem vypracovaným katarskými a egyptskými vyjednavači a vycházejícím z dřívějšího amerického návrhu odsouhlaseného Izraelem souhlasilo hnutí Hamás minulé pondělí, na izraelskou odpověď se zatím čeká.

Na otázku, zda by měl Izrael pro ukončení války a propuštění rukojmích udělat něco jinak, odpověděl Witkoff, že urovnání konfliktu by mohlo nastat do konce roku. „Myslíme, že to tak či onak vyřešíme, určitě do konce letošního roku,“ řekl. Poznamenal, že Izrael je otevřen dalším jednáním s Hamásem a že i toto palestinské teroristické hnutí naznačuje, že je otevřené dohodě.

Američtí diplomaté už nemají hodnotit volby jiných států, nařídil Rubio

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 62 744 Palestinců, uvedla AFP s tím, že OSN tato data považuje za spolehlivá.

