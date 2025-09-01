Boje v Gaze prohlubují protiizraelské postoje, shodli se Pavel a Kallasová

Pokračování války v Pásmu Gazy vede k prohlubování protiizraelských nálad ve světě. Na pondělním jednání na okraj Bledského strategického fóra ve Slovinsku se na tom shodl český prezident Petr Pavel s šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou, uvedl mluvčí hlavy státu Vojtěch Šeliga.
Český prezident Petr Pavel při jednání s šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou. (1. září 2025) | foto: X - Petr Pavel

O situaci na Blízkém východě jednal Pavel také se slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou.

V Pásmu Gazy od začátku války v říjnu 2023 zemřelo podle úřadů kontrolovaných Hamásem přes 62 tisíc lidí. Válku vyvolal teroristický útok Hamásu na izraelské území v okolí Pásma Gazy. Zabito při něm bylo podle izraelských úřadů na 1200 lidí a dalších 251 bylo uneseno jako rukojmí.

Plakat, to chce odvahu. Pavel se známými osobnostmi šíří osvětu o duševním zdraví

Izrael čelí kritice za své vojenské operace v Pásmu Gazy kvůli vysokému počtu civilních obětí i kvůli humanitární krizi, kterou podle kritiků zapříčinila izraelská blokáda.

„Konstatovali, že další prodlužování bojů vede k prohlubování protiizraelských nálad v Evropě i ve světě,“ sdělil Šeliga k výsledkům jednání Pavla s Kallasovou v Bledu.

Hovořili také o potřebě zvýšit tlak na Hamás, aby propustil zbývající rukojmí, a současně usilovat o umožnění dodávek humanitární pomoci v maximální míře tak, aby se dostala ke všem, kdo ji potřebují.

Kallasová po summitu ministrů zahraničí EU v Kodani minulý týden uvedla, že členské státy se neshodují na tom, jak přimět izraelskou vládu, aby změnila své jednání.

Pavel na Hradě poobědval s Fialou. Řešili Gazu, Ukrajinu i státní rozpočet

Někteří v Kodani vyzývali k silnému ekonomickému tlaku na Izrael, jiní dávali najevo, že nejsou ochotni zajít tak daleko. Pavel v pondělí uvedl, že velký rozdíl mezi postoji členských zemí ohledně izraelského postupu v Pásmu Gazy nevidí.

Pavel se šéfkou unijní diplomacie jednal také o rusko-ukrajinské válce. Podle Šeligy se shodli, že Evropská unie musí mimo jiné plně využívat své ekonomické nástroje, aby přiměla Rusko k opravdovým mírovým jednáním. Zdůraznili také nutnost úzké koordinace tohoto tlaku se Spojenými státy.

Izraelského vojáka stíhají na dovolené ve Slovinsku. Viní ho ze zločinů v Gaze

Kromě situace na Blízkém východě jednal Pavel se slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou také o Ukrajině, evropské bezpečnosti, integraci západního Balkánu do EU či o nadcházejících volbách v Česku a Slovinsku.

