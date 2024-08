Tvrdohlavec, který neustoupí. V Gaze budí jmenování Sinvára šéfem Hamásu obavy

„V této kritické fázi nebylo jmenování Sinvára do čela Hamásu vhodné. Mohlo by to mít negativní důsledky na několika úrovních, zejména zastavení nepřímých jednání s Izraelem s cílem dosáhnout příměří na palestinském území,“ uvedl pětatřicetiletý Ibráhím abú Dáka.

Další obyvatel Gazy, Bákir Karkaz, byl ještě pesimističtější. „Válka v blízké budoucnosti neskončí, protože Izrael odmítá Sinvára (...), tvrdohlavého muže, který nemůže ustoupit,“ řekl. „Je to bojovník, jak může dojít k vyjednávání?“ řekl Muhammad Šaríf. „Nyní jsme na vrcholu nejistoty a nechceme nic jiného než ukončení války,“ dodal tento devětadvacetiletý Gazan.

Sinvár v čele politického křídla organizace nahradí Ismáíla Haníju zabitého minulý týden v Teheránu při úderu, který Hamás i Írán shodně připisují Izraeli. Sinvár je jedním z nejhledanějších mužů na seznamu Izraele, který otevřeně říká, že ho chce odstranit. V úterý večer to zopakoval i izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac.

Abú Dáva z Rafáhu, města na jihu malého palestinského území, vysídlený do centrálního Dajr Balahu, je také znepokojen: „Izrael zabil vyjednavače Haníju. Co se stane s bojovníkem Sinvárem?“ Jeden z představitelů Hamásu v úterý prohlásil, že jmenování Sinvára vyslalo Izraeli „silný vzkaz“, že hnutí „zůstává na cestě odporu“.

Další obyvatel Pásma Gazy, Hání Kanú, ale řekl, že „nikdo nečekal, že Sinvár nahradí Haníju“. Věří, že „to urychlí konec války“. Sinvár „by mohl mít pozitivní dopad na jednání a představovat výzvu pro Izrael, vzhledem k tomu, že žije uvnitř Pásma Gazy mezi obleženým obyvatelstvem. Tím se liší od Haníji, který žil v zahraničí,“ uvedl. Haníja řídil organizaci z katarského Dauhá.

Tento optimismus je více sdílen na okupovaném Západním břehu Jordánu, který spravuje palestinská samospráva Mahmúda Abbáse, jehož strana Fatah je konkurentem Hamásu.

Nový vůdce Hamásu je „výborné rozhodnutí, protože Sinvár žije v centru boje, a proto přesně ví, o čem vyjednává, ne jako někdo, kdo je mimo zemi“, řekl Farah Kásem. „Sinvár zaplatil a stále platí vysokou cenu za válku, takže jeho rozhodnutí budou vycházet z utrpení, které prožívají obyvatelé Gazy,“ dodal tento čtyřiapadesátiletý muž s odkazem na katastrofální podmínky pro obyvatele, kterým na tomto území zpustošeném deseti měsíci války chybí vše.

Izrael zahájil po teroristických útocích Hamásu z loňského října, při nichž zahynulo na 1 200 lidí, převážně civilistů, ofenzivu. Izraelská odvetná ofenziva od té doby stála životy nejméně 39 677 Palestinců, většinou civilistů, tvrdí úřady v Gaze ovládané Hamásem s tím, že dalších 91 645 Palestinců od zahájení konfliktu utrpělo zranění. Informaci není možné nezávisle ověřit.

Izraelské síly ve středu vydaly nové příkazy k evakuaci Palestinců z oblastí na severu Gazy, které byly na začátku války s Hamásem v říjnu zasaženy jako jedny z prvních.