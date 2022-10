V přelidněné Gaze dochází místo. Živí o ně svádějí boj s mrtvými

„Kdyby mrtví uměli mluvit, řekli by nám, abychom odsud vypadli,“ vypráví Kamilia Kuhajlová. S šesti dětmi a manželem žije už třináctým rokem na okraji hřbitova Šejch Šaban v Gaze. Na hroby zesnulých Palestinců nejen vidí, ale přímo na nich bydlí.

Dům, který kdysi postavil její muž, totiž stojí na ostatcích dvou neznámých lidí. Dovnitř se schází po třech schodech. V domě je silný puch. Palestinka mu říká „pach smrti“. Její děti si přivydělávají na smutečních obřadech, nosí tam vodu.

A svých rodičů se neustále ptají, kdy už se konečně odstěhují. „Občas mě k sobě pozvou kamarádi ze školy. Jenže já je sem pozvat nemůžu, styděla bych se,“ říká dvanáctiletá Lamis. Příběh rodiny je extrémním příkladem krize, která Pásmo Gaza pod nadvládou hnutí Hamas svírá.

Teroristé mu vládnou už patnáct let a za tu dobu Gazu přivedli do té nejhlubší bídy. Izrael své vojáky a osadníky stáhl v roce 2005, stále však území drží pod blokádou s odkazem na vlastní bezpečnost. Naposledy na začátku srpna podnikl preventivní údery na cíle radikální skupiny Islámský džihád. Boje nakonec skončily příměřím, které pomohl vyjednat Egypt.

Následkem kolotoče útoků islamistů a odvetných úderů izraelské armády je infrastruktura v Gaze zničená a domy také. Podle portálu The New Arab si Palestinci stěžují, že rekonstrukce jejich domovů nepostupuje a oni musejí žít na ulici. Obyvatel navíc pořád přibývá.

Nyní jich tam žije přes 2,3 milionu a agentura Reuters uvádí, že se populace Palestinců v Gaze během následujících třiceti let zdvojnásobí zhruba na 4,8 milionu lidí. Už nyní je přitom zapotřebí 14 tisíc nových bytů ročně. Nehledě na to, že by přelidněný pruh půdy u Středozemního moře potřeboval i další pole, aby své obyvatele mohl také nasytit.

Krize bydlení tak už začala postihovat i mrtvé. Ministr náboženských záležitostí Mazen an-Nadžar, který má v Gaze na starosti i čtyřiašedesát tamních hřbitovů, přiznává, že vedení Pásma stojí před problémem, kde najít místo pro budování nových hřbitovů v situaci, kdy populace živých roste a sami nemají kde bydlet.

„Ubytovávání“ zesnulých navíc pro Hamas není právě na pořadu dne. „Rok od roku je to horší. Potřebujeme stavět a potřebujeme hřbitovy a hroby,“ popisuje ministr. Už nyní jeho resort uzavřel čtyřiadvacet hřbitovů, protože jsou plné. Mnoho rodin tam přesto své blízké pohřbívá dál.

„Je to zakázáno a navíc je těžké tu najít nějaké další místo, ale lidé nás neposlouchají,“ potvrzuje strážný ze hřbitova Šejch Radván. A největší hřbitov v hlavním městě Gazy se také nezadržitelně plní. „Za tři čtyři roky už možná nenajdeme pozemek, který bychom mohli využít k pohřbívání,“ dodává ministr.