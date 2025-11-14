Překvapení pro Jihoafričany. Palestinci k nim začali po desítkách emigrovat letadly

Vysvětlily to tím, že žádný z pasažérů neměl v pasu potvrzení, které by za normálních okolností vydaly izraelské úřady lidem opouštějícím Pásmo Gazy. Cestující rovněž neměli zajištěné ubytování v zemi ani zpáteční letenky.
„Jsou to obyvatelé Pásma Gazy, kteří se záhadným způsobem dostali do letadla. To po mezipřistání v Nairobi přiletělo k nám,“ uvedl Ramaphosa. Jeho země je podle něj přijala ze soucitu a nyní bude vyšetřovat pozadí letu.
Ministerstvo vnitra povolilo vstup palestinským mužům, ženám a dětem na území Jihoafrické republiky ve čtvrtek večer poté, co nevládní organizace Gift of the Givers zaručila, že se o ně postará a zajistí jim ubytování. Její zakladatel Imtiaz Sooliman uvedl, že za podobných okolností přistálo jiné letadlo v Johannesburgu už 28. října. Na jeho palubě bylo 176 Palestinců.
Z celkového počtu 153 Palestinců vstoupilo 130 osob na jihoafrické území s dočasným 90denním vízem. Zbývajících 23 se rozhodlo pokračovat letecky do jiných destinací.
Podle palestinské ambasády v Jižní Africe je za oba lety zodpovědná „neregistrovaná a podvodná organizace, která zneužila tragickou humanitární situaci našeho lidu v Gaze, oklamala rodiny, vybrala od nich peníze a zajistila jim cestu nelegálním a nezodpovědným způsobem“. Palestinci z Pásma Gazy i Západního břehu Jordánu nemohou kvůli izraelské blokádě a okupaci snadno vycestovat do zahraničí, píše agentura Reuters.
Jihoafrická republika se dlouhodobě řadí k nejvýznamnějším podporovatelům Palestinců v konfliktu v Pásmu Gazy, který začal 7. října 2023 útokem palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších na 250 osob unesli. Izraelská armáda při následné operaci v Pásmu Gazy zabila podle úřadů ovládaných Hamásem nejméně 69 180 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Od 10. října platí v Pásmu Gazy křehké příměří, které ale bylo už několikrát porušeno.
Kvůli konfliktu v Pásmu Gazy Jihoafrická republika obvinila Izrael z páchání genocidy a v prosinci 2023 kvůli tomu podala stížnost k Mezinárodnímu trestnímu dvoru (ICJ) v Haagu. ICJ zatím v této věci nerozhodl a Izrael obvinění z genocidy odmítá.