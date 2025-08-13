Při izraelském úderu v Gaze zahynuli čtyři novináři Al-Džazíry, upřesnila stanice

Šaríf, další reportér televize Muhammad Kríka a její kameramani Ibráhím Záhir a Muhammad Núfal se při útoku nacházeli ve stanu pro novináře u hlavního vjezdu do nemocnice. Při úderu podle zdravotníků zemřeli také místní kameraman Muaman Alíva, kterého Al-Džazíra původně uváděla jako svého zaměstnance, místní novinář Muhammad Chaldí a další dva lidé.
Al-Džazíra smrt novinářů v pondělí označila za cílený atentát a za další „zjevný a předem promyšlený útok na svobodu tisku“. Izraelská armáda potvrdila, že cílila na Šarífa, a zdůvodnila to tím, že byl podle ní šéfem teroristické buňky Hamásu a aktivním členem ozbrojeného křídla hnutí a že byl zapojen do raketových útoků na izraelské civilisty a vojáky. Al-Džazíra i samotný Šaríf toto tvrzení už dříve odmítli jako nepodložené.
Izraelská armáda loni v říjnu zveřejnila dokumenty, které vojáci nalezli v Pásmu Gazy a které podle ní dokazují, že se Šaríf už v prosinci 2013 připojil k ozbrojenému křídlu Hamásu. „Zpravodajské informace a dokumenty z Gazy, včetně soupisů, seznamů teroristického výcviku a platových záznamů, dokazují, že (Šaríf) byl agentem Hamásu začleněným do Al-Džazíry,“ uvedla armáda v pondělní zprávě spolu se snímkem příslušných dokumentů.
Organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) je ale přesvědčena, že Izrael nepředložil důkazy podporující obvinění vůči Šarífovi, a vyjádřila nad útokem zděšení. „Izrael často postupuje tak, že zabije novináře, a teprve potom tvrdí, že byl terorista, aniž by předložil dostatek důkazů. Tento vzorec se opakuje nejen v současné válce, ale opakoval se i v předchozích desetiletích,“ uvedla ředitelka CPJ Jodie Ginsbergová.
Nedělní útok odsoudily mimo jiné OSN, řada organizací na ochranu novinářů, Amnesty International a také šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová.