Velká část podzemního komplexu pro stovky teroristů, kteří na poslední chvíli uprchli, je pryč. Avšak ani 700 tun nestačilo k tomu, aby byla zničena celá podzemní infrastruktura. Často se ani neví, kde všude vede, protože tunely jsou v rámci jejich zabezpečení fragmentované.
Druhá Gaza?
Americký Institut moderní války ve své analýze napsal, že stejně jako v případě tunelů Hamásu v Gaze je jejich nález jediný způsob, jak zjistit, kolik tunelů v Libanonu existuje. A to je sakra těžké.
Chystal se podobný, ne-li větší masakr, jaký zažilo okolí Gazy 7. října 2023. Izraelské síly našly v tunelech vybavení pro dlouhodobý pobyt teroristů, nádrže s vodou, větrání, elektřinu, kanalizaci…