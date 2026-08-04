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Nejen Gaza, i jih Libanonu je jako ementál. Skály jsou prošpikované tunely teroristů

Dagmar Langová
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Jeden z mnoha. Syrské síly prohledávají tunel, který Hizballáh používal pro pašování do Libanonu. | foto: Profimedia.cz

Od naší spolupracovnice v Izraeli - S pomocí 700 tun výbušnin likvidovali teď Izraelci malou část podzemní infrastruktury Hizballáhu. Byla to rána, po které izraelská média popisovala, jak hřeben Beaufort změnil barvu. Hizballáh tuhle podzemní základnu s pomocí a penězi z Íránu i Severní Koreje stavěl dvacet let. Byla jen šest kilometrů od nejsevernějšího izraelského města Metula, teroristé z ní odpalovali na Izrael drony a za poslední války celkem zhruba 400 raket.

Velká část podzemního komplexu pro stovky teroristů, kteří na poslední chvíli uprchli, je pryč. Avšak ani 700 tun nestačilo k tomu, aby byla zničena celá podzemní infrastruktura. Často se ani neví, kde všude vede, protože tunely jsou v rámci jejich zabezpečení fragmentované.

Druhá Gaza?

Americký Institut moderní války ve své analýze napsal, že stejně jako v případě tunelů Hamásu v Gaze je jejich nález jediný způsob, jak zjistit, kolik tunelů v Libanonu existuje. A to je sakra těžké.

Chystal se podobný, ne-li větší masakr, jaký zažilo okolí Gazy 7. října 2023. Izraelské síly našly v tunelech vybavení pro dlouhodobý pobyt teroristů, nádrže s vodou, větrání, elektřinu, kanalizaci…

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