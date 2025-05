Gazané jsou na pokraji hladomoru. Pomůže to s obezitou, šokoval britský právník

„Když Izrael na začátku března zablokoval všechny přechody do Gazy, věřili jsme, že se brzy opět otevřou. Neměli jsme zásoby a těšili se na normální oslavu konce půstního ramadánu, kdy bychom pozvali naše přeživší příbuzné na večeři,“ píše ve své reportáži z centra Gazy tamní rezidentka Hala Al-Khatib.

Její předpoklad se nenaplnil. Zatímco Izrael od té doby pokračuje s vojenskými operacemi a blokádou, Hamás odmítá jednat o příměří. V každodenním životě místních obyvatel to vede k masovému přesídlování a hrozícímu hladomoru, popisuje France 24.

„Po zahájení blokády chodil můj otec vždy před východem slunce do pekárny. Řadil se za desítky lidí, kteří na místě spali. Davy čekajících narůstaly obřích rozměrů, kvůli tlačenicím lidé nezřídka omdlévali a dusili se. Zpravidla se dostalo jen na některé,“ popisuje Al-Khatib.

Hladovění je oprávněné, tvrdí izraelští ministři

Loni v létě izraelský ministr financí Bezalel Smotrich poznamenal, že je teoreticky „ospravedlnitelné a morální“ nechat lidi hladovět, pokud by to přivedlo domů izraelské rukojmí zajaté teroristy z Hamásu před necelými dvěma roky, ale že to Izraeli „nikdo na světě nepovolí.“ Uvedl to server The Guardian.

Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir minulý měsíc podobně trval na tom, že „není žádný důvod, aby do Gazy vstoupil jediný gram potravin nebo jakékoli pomoci,“ dokud nebudou rukojmí osvobozeni. S totožným tvrzením se přidal i ministr obrany Israel Katz.

Potom, co na konci března došla mouka a plyn, Světový potravinový program uzavřel v Gaze své pekárny. Humanitární krize se od té doby dále prohlubuje a ceny potravin dosahují na místní poměry astronomických výšin.

Kvůli prázdným zásobám se začaly postupně zavírat i charitativní jídelny. Jen za poslední týden jich podle Al-Khatib zavřelo několik desítek.

„Moje neteře a synovci se neustále dožadují potravin, které jim nemůžeme poskytnout. Myslí si, že jim jídlo schováváme. Těžko se vysvětluje, že ho prostě nemáme,“ líčí Gazanka.

„Nedostatek stravy se na místních projevuje v různých ohledech – spí na lačno, ubývá jim váha, mají bledé tváře a slabá těla. Vyjít schody je stojí dvojnásobné úsilí,“ dodává.

Britská právnická skupina nedostatek jídla hájí

Uprostřed varování před hrozícím hladomorem přišel výkonný ředitel britské advokátní organizace UK Lawyers for Israel (UKLFI) Jonathan Turner s tvrzením, že hladovění může průměrnou délku života v Gaze také zvýšit.

„Je třeba mít na paměti, že jedním z největších zdravotních problémů v Gaze před současnou válkou byla obezita. Zdraví místních může pomoci snížení dostupnosti cukrovinek i cigaret,“ pronesl.

Stalo se tak v reakci na návrh, který bude projednávat valná hromada britské skupiny maloobchodních podniků Co-operative Group. Ta vyzývá družstvo, aby přestalo prodávat izraelské produkty kvůli aktivitám země v Pásmu Gazy.

Turner kritizoval i loňský odhad britského recenzovaného časopisu Lancet, podle kterého v celkových důsledcích současné války umře v Gaze kolem 186 tisíc lidí. Číslo označil za nepodloženou spekulaci, zdravotnická organizace oblasti odhaduje prozatímní počet mrtvých na 52 tisíc.

Studie ve stejném časopise uvedla, že průměrná délka života v Gaze se během prvních 12 měsíců války snížila o 34,9 roku, což je přibližně polovina (-46,3 %) předválečné úrovně 75,5 roku.

Tvrzení právníka mnozí kritizují. „Je velmi laskavé, že Izrael nasadil 2,3 milionu Palestincům nucenou dietu, aby zlepšil jejich obezitu,“ reagoval ironicky třeba ředitel Rady pro arabsko–britské porozumění Chris Doyle.

„Můj pětiletý synovec Khaled se každý den ptá na maso a přitom si prohlíží obrázky jídla na telefonu. Dívá se na displej a ptá se, jestli jeho mrtvý otec v nebi dostává všechno tohle k jídlu. Navazuje pak otázkou, kdy přijde řada na něj, aby se k otci připojil a jedl s ním,“ uzavírá svou reportáž z Gazy Al-Khatib.

Operační plán Izraele pro další boje v Pásmu Gazy, který bezpečnostní kabinet jednomyslně schválil na začátku května, počítá s dobytím a držením území. Podle agentury Reuters, která se odvolává na izraelského činitele, by mohlo jít i o celé Pásmo Gazy, kde žijí přes dva miliony Palestinců. Izraelská armáda v souvislosti s tím začala rozesílat desítky tisíc povolávacích rozkazů.