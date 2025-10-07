Jídlo pro Gazu funguje, svět říká opak. Propagandistickou válku Izrael prohrává

Funkční pomoc. Nadace GFH vznikla letos v létě jako náhrada za humanitární pomoc OSN. | foto: Profimedia.cz

Dagmar Langová
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Uplynuly přesně dva roky od začátku současného konfliktu v Pásmu Gazy. Zatímco Izrael dokázal zlikvidovat většinu strůjců největšího masakru Židů od holokaustu, v informační a propagandistické válce ztrácí půdu pod nohama a čelí sílící mezinárodní izolaci. Na Západě vítězí propaganda Hamásu.

Hodně věcí je v Gaze jinak, než jak je obvykle oznamují světová média. „Přijížděl jsem jako skeptik a odjížděl jako člověk, který nový systém humanitární pomoci podporuje. Potravinová pomoc v Gaze mě překvapila,“ napsal Američan Ken Isaacs, viceprezident pro programy humanitární organizace Samaritan’s Purse, pro americký list Washington Post. Mnozí přitom organizaci GHF nemohou přijít na jméno, neboť za ní stojí Izrael a USA, čímž podle nich porušuje humanitární principy.

Úmrtí civilistů odrážejí smutnou realitu městské války, nikoli izraelskou politiku. OSN a mnohé organizace tak dnes znehodnocují slovo genocida.

Jídlo pro Gazu funguje, svět říká opak. Propagandistickou válku Izrael prohrává

Premium

