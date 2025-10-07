Hodně věcí je v Gaze jinak, než jak je obvykle oznamují světová média. „Přijížděl jsem jako skeptik a odjížděl jako člověk, který nový systém humanitární pomoci podporuje. Potravinová pomoc v Gaze mě překvapila,“ napsal Američan Ken Isaacs, viceprezident pro programy humanitární organizace Samaritan’s Purse, pro americký list Washington Post. Mnozí přitom organizaci GHF nemohou přijít na jméno, neboť za ní stojí Izrael a USA, čímž podle nich porušuje humanitární principy.
Úmrtí civilistů odrážejí smutnou realitu městské války, nikoli izraelskou politiku. OSN a mnohé organizace tak dnes znehodnocují slovo genocida.