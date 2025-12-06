Střeží žlutou linii v Gaze. Posílají děti proti vojákům, popisuje Izraelec

Premium

Fotogalerie 27

Seržant J. Z bezpečnostních důvodů nemůže ukázat tvář. | foto: IDF

Dagmar Langová
  20:00
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Je mu krátce přes dvacet let a do armády šel dobrovolně. Nemusel, ale chránit Izrael cítí jako svoji povinnost. Nyní střeží takzvanou žlutou linii v Gaze. „Viděl jsem věci, které do civilizace nepatří,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz seržant J, což je krycí jméno.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jinak to nejde, protože izraelští vojáci se stali terčem aktivistů podporujících terorismus. Ani fotka obličeje, jen záda – to už je pravidlo.

Náš hovor probíhá po armádní lince, když má seržant J přestávku. Domluvená hodina se na poslední chvíli přesunula – situace se pořád mění. I když, jak říká seržant J, teď s příměřím je služba větší rutina. Ale neznamená to větší klid. „Nikdy nevíme, odkud a kdy udeří. Musíme být připraveni na všechno, nic nepodceňovat. Už nemůžeme udělat chybu jako 7. října 2023,“ dodává.

Kde zhruba teď jste?
Jsem u Rafáhu na jihu Gazy. Hlídkuji. Mimo jiné střežím kolonu náklaďáků s humanitární pomocí.

Ty děti mají zbraně anebo výbušniny. Děje se to každý den, Palestinci moc dobře vědí, co dělají.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

6. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  20:21

Střeží žlutou linii v Gaze. Posílají děti proti vojákům, popisuje Izraelec

Premium
Seržant J. Z bezpečnostních důvodů nemůže ukázat tvář.

Od naší spolupracovnice v Izraeli Je mu krátce přes dvacet let a do armády šel dobrovolně. Nemusel, ale chránit Izrael cítí jako svoji povinnost. Nyní střeží takzvanou žlutou linii v Gaze. „Viděl jsem věci, které do civilizace...

6. prosince 2025

Těžkosti po smrti sestry se s mojí rodinou vlekly dlouho, vypráví herečka Daňhelová

Premium
Anna Jiřina Daňhelová

Její videa patří k tomu nejvtipnějšímu, co můžete vidět na českém Instagramu. Víc než úspěšnou influencerkou Anna Jiřina Daňhelová totiž zůstává mimořádnou herečkou i scenáristkou, jejíž videa kromě...

6. prosince 2025

Žijí mezi námi a chybí jim empatie. Nová kniha odkrývá svět sociopatů

Americká terapeutka Patric Gagne sepsala a vydala memoáry pod názvem...

Na českém knižním trhu se v minulých dnech začala prodávat kniha Sociopatka. Otevírá téma antisociální poruchy osobnosti, jež může v populaci postihovat až tři procenta lidí. V českém měřítku jde o...

6. prosince 2025  19:19

Letiště ve Vilniusu znovu přerušilo provoz. Město se připravuje vyhlásit stav nouze

Litevská pohraniční stráž na nedatovaném snímku kontroluje balón, který...

Letiště v litevském hlavním městě Vilniusu v sobotu večer znovu přerušilo provoz. Stalo se tak poté, co se ve vzduchu opět objevily meteorologické balony, informoval server Delfi.lt. Vilnius se...

6. prosince 2025  19:19

Musk vyzval ke zrušení Evropské unie, reaguje tak na pokutu ze strany Bruselu

Elon Musk (20. ledna 2025)

Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku právě na X. Kvůli nedostatečné...

6. prosince 2025  19:10

Aperol míří do Ameriky. Italský výrobce chce dobýt trh milovníků piva

Itálie ve sklenici – jak si připravit dokonalý Aperol Spritz?

Akcie výrobce oblíbeného alkoholického nápoje Aperol Spritz se za poslední dva roky propadly o 40 procent. Stratégové firmy proto řeší, jak růst alkoholového giganta Davide Campari-Milano znovu...

6. prosince 2025  18:58

Lékaři potřísnění krví umučených. V Evropě ordinují komplicové syrských hrůz

Pasy a průkazy totožnosti státních zaměstnanců a jejich rodin, kteří je po...

Zatímco se Bašár Asad úspěšně skrývá v ruském azylu, na světlo vyplouvají znepokojivé informace o lékařích jeho režimu. Lidé, kteří pomáhali zahlazovat stopy po nejhorších zvěrstvech, nyní pracují v...

6. prosince 2025  18:28

Zelenskyj zamíří do Londýna, s lídry probere závěry jednání na Floridě

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku jsou ukrajinský...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že v pondělí navštíví Londýn. Schůzky se vedle britského premiéra Keira Starmera zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř...

6. prosince 2025  15:54,  aktualizováno  18:19

Fotograf Viktor Kolář vydal novou Ostravu, mapuje šedesát let jeho tvorby

Viktor Kolář (vlevo) na křtu knihy v ostravském Antikvariátu Fiducia (4....

Jeho černobílé fotografie nesou všechny rysy hornického a průmyslového města, ale výsledný obraz Ostravy je spíš poetický než popisný. Fotograf Viktor Kolář vydal publikaci, jež mapuje jeho více než...

6. prosince 2025  17:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sázka na imigranty nevychází. Pivovarnický gigant v USA kvůli deportacím strádá

Značka Modelo Especial se umístila na prvním místě v žebříčku nejprodávanějších...

Trumpovy masové deportace běží na plné obrátky. V prvé linii to pociťují i americké firmy, které cílí na imigranty z latinskoamerických států. Mnohým totiž znatelně klesly tržby. Příkladem je...

6. prosince 2025

Středověkou epidemii moru mohly zavinit erupce sopek a změny klimatu, míní vědci

Erupce indonéské sopky Ruang (17. dubna 2024)

Ke vzniku morové epidemie, jež ve 14. století za pouhých několik let připravila o život velkou část evropské populace, možná přispěly sopečné erupce. Tehdejší obyvatelé Evropy o nich přitom ani...

6. prosince 2025  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.