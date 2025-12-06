Jinak to nejde, protože izraelští vojáci se stali terčem aktivistů podporujících terorismus. Ani fotka obličeje, jen záda – to už je pravidlo.
Náš hovor probíhá po armádní lince, když má seržant J přestávku. Domluvená hodina se na poslední chvíli přesunula – situace se pořád mění. I když, jak říká seržant J, teď s příměřím je služba větší rutina. Ale neznamená to větší klid. „Nikdy nevíme, odkud a kdy udeří. Musíme být připraveni na všechno, nic nepodceňovat. Už nemůžeme udělat chybu jako 7. října 2023,“ dodává.
Kde zhruba teď jste?
Jsem u Rafáhu na jihu Gazy. Hlídkuji. Mimo jiné střežím kolonu náklaďáků s humanitární pomocí.
Ty děti mají zbraně anebo výbušniny. Děje se to každý den, Palestinci moc dobře vědí, co dělají.