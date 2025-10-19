V Gaze vypukly boje. Izraelská armáda podle médií opětuje útok Palestinců

Incident zřejmě představuje nejnovější porušení současného příměří ze strany Hamásu, napsal izraelský server.
„Hamás provedl několik útoků za žlutou linií, čímž porušil příměří,“ řekl dnes podle agentury Reuters představitel izraelské armády. Ta v sobotu připustila, že za poslední týden zabila v Pásmu Gazy několik Palestinců, kteří podle ní překročili takzvanou žlutou linii, za kterou se izraelští vojáci podle dohody stáhli.
Izraelská vláda a palestinské teroristické hnutí Hamás se už několik dní navzájem obviňují z porušování příměří, které začalo platit 10. října. V pátek například izraelská armáda uvedla, že několik palestinských teroristů zahájilo palbu na izraelské vojáky v oblasti Rafáhu, přičemž nikdo nebyl zraněn. Později uvedla, že téhož dne zasáhla jinou skupinu teroristů, kteří se přibližovali k vojákům v Chán Júnisu. Armáda bude podle svých slov pokračovat v operacích s cílem odstranit bezprostřední hrozby.
Hnutí Hamás se k nejnovějšímu útoku zatím nevyjádřilo.
Americká diplomacie v noci na neděli uvedla, že má věrohodné informace o hrozícím útoku Hamásu proti palestinským civilistům, což hnutí popřelo.