„Dal jsem pokyn armádě, aby konala tak, aby se Madleen nedostala do Gazy. Antisemitské Gretě a jejím přátelům jasně vzkazuji: měli byste to otočit, protože do Gazy se nedostanete,“ uvedl Katz v prohlášení.

„Stát Izrael nedovolí nikomu narušovat námořní blokádu Gazy, jejímž hlavním účelem je zabránit dovozu zbraní pro Hamás, vražednou teroristickou organizaci, která zadržuje naše rukojmí a páchá válečné zločiny,“ dodal ministr.

Výpravu s humanitární pomocí, která míří do Pásma Gazy navzdory izraelské blokádě, organizuje mezinárodní nevládní hnutí Koalice flotily svobody (Freedom Flotilla Coalition, FFC) a 12člennou posádku tvoří kromě Thunbergové i francouzská europoslankyně palestinského původu Rima Hasanová či brazilský aktivista Thiago Ávila.

Plachetnice vyplula v neděli z italské Katánie, nyní se podle sledovacího zařízení nachází severně od Egypta a jen desítky kilometrů od izraelského pobřeží. Svou akcí chtějí aktivisté kromě dodání potravin Palestincům zejména upozornit na katastrofální situaci civilistů na válkou zmítaném území.

Izrael vede proti Hamásu v Pásmu Gazy už 20 měsíců válku v odvetě za jeho teroristický útok na jihu Izraele ze 7. října 2023. Po úplné blokádě humanitární pomoci, která trvala dva a půl měsíce a podle vlády Benjamina Netanjahua měla vyvinout tlak na Hamás, Izrael v druhé polovině května přísun humanitární pomoci částečně obnovil.

Podle humanitárních organizací to ale zdaleka nestačí a Pásmu Gazy hrozí hladomor, pokud válka a izraelská blokáda zcela neskončí.

FFC vypravila do Pásma Gazy plavidlo s pomocí už před měsícem, během plavby ho ale ve vodách u Malty zasáhl dronový útok. Loď Conscience, která tehdy vyplula z Tuniska, poničil na přídi, a přestože na palubě vypukl požár, nikdo nezemřel ani nebyl vážně zraněn. FFC obvinila z akce izraelskou armádu. Ta se k tomu podle serveru The Times of Israel tehdy nevyjádřila.

Kritika Izraele

Hlas kritiky vůči izraelské blokádě v poslední době sílí i mezi politiky. Například prezident Petr Pavel už dříve v květnu prohlásil, že je nutné oddělit obecnou podporu Izraele od podpory některých kroků vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Myslím, že jakékoli hledání kliček nám nepomůže. Měli bychom zcela jasně říct, že humanitární ohledy jsou pro nás důležité, ať se týkají kohokoli,“ uvedl.

Také ministryně obrany Jana Černochová pro iDNES.cz řekla, že situace na místě je skutečně alarmující.

„Proto jsme jako Česká republika již v průběhu roku uvolnili finanční prostředky na pomoc civilnímu obyvatelstvu v Gaze. Je však třeba jasně pojmenovat, kdo je viník a kdo je oběť,“ uvedla s tím, že Izrael je stát, který je opakovaně napadán a brání se.

„Musíme však nadále na izraelskou stranu apelovat, aby při svých obranných akcích dodržovala všechny humanitární zásady a aby maximálně umožnila přístup k humanitární pomoci,“ doplnila ministryně Černochová.