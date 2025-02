Hamás odložil propouštění rukojmích. Konec klidu zbraní, zareagoval Izrael

19:03

Palestinské teroristické hnutí Hamás až do odvolání odkládá propouštění dalších izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně. Oznámil to mluvčí ozbrojeného křídla Hamásu s odůvodněním, že Izrael podle něj nedodržuje podmínky dohody o příměří. To v Pásmu Gazy platí od 19. ledna. Další kolo výměny rukojmích unesených v říjnu 2003 za Palestince zadržované v izraelských věznicích bylo v plánu tuto sobotu.