Po slovech o Židech končí další rektorka. Šéfka Harvardu rezignovala

Nová obvinění z šesti případů plagiátorství Gayové se objevila v pondělí na konzervativním webu The Washington Free Beacon, který kampaň za odstoupení rektorky vedl týdny, píše list The New York Times (NYT). Gayová již dříve obvinění odmítla a uvedla, že „stojí za integritou své vzdělanosti“. NYT podotýká, že Gayovou nejmenovaný autor neviní z krádeže „velkých myšlenek“, ale spíše jazykové formy a obratů jiných autorů.

Gayová se spolu s dalšími dvěma rektorkami, Sally Kornbluthovou z Massachusettského technologického institutu (MIT) a Liz Magillovou z Pensylvánské státní univerzity vzbudily velké pobouření, když během slyšení v Kongresu prohlásily, že výzvy ke genocidě Židů by nebyly automaticky proti pravidlům jejich institucí. Ve svých odpovědích uvedly, že by při posuzování takovýchto výroků záleželo na kontextu.

Rektorky se následně dostaly pod palbu silné kritiky a čelily výzvám k odstoupení. Magillová už oznámila odstoupení, ve funkci zatím setrvá, dokud se nenajde její nástupce.

„Z těžkým srdcem a hlubokou láskou pro Harvard oznamuji, že jako rektorka odstoupím. Po poradách se členy Korporace (jedné ze dvou vedoucích rad univerzity jsme došli závěru, že je v nejlepším zájmu školy, když rezignuji,“ píše Gayová ve svém rezignačním dopise. Uvádí rovněž, že na univerzitě setrvá a bude dále učit.

Gayová byla prvním člověkem černé pleti a druhou ženou, která univerzitu v její 400 let dlouhé historii vedla, píše stanice CNN.