Mrazení přichází z Harvardu. Proč se z elitních univerzit staly tábory pokrokářů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Za normálních okolností by vůbec nestálo za to zmiňovat, že rezignovala rektorka Harvardu. Jenže to, co jejímu odchodu předcházelo a jak je teď rámován, krásně ukazuje, proč se z elitních amerických univerzit místo strojů na myslící vzdělance staly převýchovné tábory pokrokářských Rudých Khmerů. A taky co je s Amerikou špatně.