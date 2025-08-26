Donald je odepsaný! Gavin MacFešák zvedá prapor zkroušených demokratů

Vykašlete se na fact-checking a internetové elfy, zapomeňte na boj s dezinformacemi. Nefunguje to. Pokud chcete válčit s trolly, musíte převzít jejich metody boje.
Právě k takovému závěru podle všeho dospěl Gavin Newsom, který v posledních týdnech radikálně změnil komunikační strategii. Jeho sociální sítě plní memy vyrobené umělou inteligencí, zesměšňování soupeřů a příspěvky napsané velkými písmeny, což dosud bylo poznávací znamení Donalda Trumpa.
„TRUMP PRÁVĚ UTEKL Z PÓDIA S PUTINEM – ŽÁDNÉ OTÁZKY, NIC! TOTÁLNĚ BEZ ENERGIE. VYPADAL, JAKO BY S VLADEM PRÁVĚ SNĚDL 3 KÝBLE KFC,“ objevilo se na Newsomově profilu na síti X krátce po setkání Trumpa s Putinem na Aljašce. „DONALD JE ODEPSANÝ – UŽ NENÍ SEXY!“ stojí zase pod generovaným obrázkem osvaleného Newsoma jako hrdiny amerického dělnictva.
Ano, kalifornský guvernér začal Trumpův styl kopírovat, což by u standardního demokratického politika bylo ještě nedávno považováno v lepším případě za infantilní humor, v horším případě za politickou sebevraždu. Jenže to funguje.
Stačí se podívat na pár jeho projevů a je jasné, že je to ideální „prezidentský materiál“.