Donald je odepsaný! Gavin MacFešák zvedá prapor zkroušených demokratů

Premium

Fotogalerie 120

Kalifornský guvernér Gavin Newsom během projevu v Los Angeles (14. srpna 2025) | foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  20:00
Je mladý. Je krásný. Má dokonalé zuby. Řeční jako Obama. A jako jediný se dokáže postavit Donaldu Trumpovi. Gavin Newsom si osvojil styl MAGA tábora a začal se profilovat jako hlavní favorit Demokratické strany v příštím klání o Bílý dům.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vykašlete se na fact-checking a internetové elfy, zapomeňte na boj s dezinformacemi. Nefunguje to. Pokud chcete válčit s trolly, musíte převzít jejich metody boje.

Právě k takovému závěru podle všeho dospěl Gavin Newsom, který v posledních týdnech radikálně změnil komunikační strategii. Jeho sociální sítě plní memy vyrobené umělou inteligencí, zesměšňování soupeřů a příspěvky napsané velkými písmeny, což dosud bylo poznávací znamení Donalda Trumpa.

„TRUMP PRÁVĚ UTEKL Z PÓDIA S PUTINEM – ŽÁDNÉ OTÁZKY, NIC! TOTÁLNĚ BEZ ENERGIE. VYPADAL, JAKO BY S VLADEM PRÁVĚ SNĚDL 3 KÝBLE KFC,“ objevilo se na Newsomově profilu na síti X krátce po setkání Trumpa s Putinem na Aljašce. „DONALD JE ODEPSANÝ – UŽ NENÍ SEXY!“ stojí zase pod generovaným obrázkem osvaleného Newsoma jako hrdiny amerického dělnictva.

Ano, kalifornský guvernér začal Trumpův styl kopírovat, což by u standardního demokratického politika bylo ještě nedávno považováno v lepším případě za infantilní humor, v horším případě za politickou sebevraždu. Jenže to funguje.

Stačí se podívat na pár jeho projevů a je jasné, že je to ideální „prezidentský materiál“.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Donald je odepsaný! Gavin MacFešák zvedá prapor zkroušených demokratů

Premium

Je mladý. Je krásný. Má dokonalé zuby. Řeční jako Obama. A jako jediný se dokáže postavit Donaldu Trumpovi. Gavin Newsom si osvojil styl MAGA tábora a začal se profilovat jako hlavní favorit...

26. srpna 2025

Terčem nebyli novináři, ale kamera, říká Izrael o útoku na nemocnici

Izraelské jednotky při úderu na nemocnici v Gaze mířily na kameru používanou Hamásem, uvedla armáda s odkazem na předběžné vyšetřování útoku. Incident stál život nejméně 20 lidí, včetně pěti...

26. srpna 2025  18:20,  aktualizováno  19:43

Záhada miminka s prasklou lebkou. Soud řeší, jak se v porodnici zranilo

Městský soud v Praze v úterý pokračoval v projednávání případu těžce zraněné novorozené holčičky z Thomayerovy nemocnice. Obžalovaná zdravotní sestra odmítá, že u miminka zavinila zlomeninu lebky. U...

26. srpna 2025  18:17

Rusové obsadili další dvě obce, tvrdí ukrajinští analytici. Kyjev to popírá

Ukrajinští analytici z projektu DeepState sledujícího vývoj na frontě ve válce s Ruskem oznámili, že nepřítel ovládl vesnice Zaporizke a Novoheorhijivka v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinský...

26. srpna 2025  18:16

Pobaltí, Tchaj-wan... Pět válek, které mohou přijít v příštích pěti letech

Premium

Letos jsme viděli už dva zárodky možných velkých a nebezpečných válek, které by rozhodily rozkolísaný světový řád. Vedle krátkého konfliktu mezi Izraelem a Íránem to byly i vzájemné...

26. srpna 2025  17:32

Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace za 5,1 miliardy

Ministerstvo zemědělství bude po firmách Agrofertu vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy korun. Jedná se o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021, kdy byl podle ministerstva koncový vlastník holdingu...

26. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  17:29

Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět

Velmi neobvyklý zákrok při extrémně vzácném stavu mají za sebou zdravotničtí záchranáři spolu s personálem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podařilo se jim zachránit ženu ve vysokém stupni...

26. srpna 2025  17:18

Spotify ve strachu z konkurence rozšiřuje funkce. Uživatelům nabídne chatování

Švédská společnost Spotify, která provozuje největší světovou službu pro streamování hudby, nabídne uživatelům novou funkci umožňující zasílání zpráv. Firma se tak snaží přilákat nové uživatele a...

26. srpna 2025  17:08

Národní ústav duševního zdraví má nového šéfa, předchozí po stížnostech rezignoval

Novým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) bude psychiatr Jiří Horáček, který vede tamní Centrum pokročilých studií mozku a vědomí. Ministr Vlastimil Válek ho jmenuje k 1. září na...

26. srpna 2025  17:05

Prezident Pavel navrhl Senátu dva kandidáty na ústavní soudce

Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na soudce Ústavního soudu (ÚS) vedoucího katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michala Bartoně a Martina Smolka, dosavadního...

26. srpna 2025  15:40,  aktualizováno  16:53

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  16:52

Trumpova iniciativa je posun, mír ale na dosah ještě není, řekl velvyslancům Pavel

Iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině znamená podle prezidenta Petra Pavla důležitý posun. Za předčasné ale považuje myslet si, že je mír na dosah. Rusko podle něj bude...

26. srpna 2025  16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.