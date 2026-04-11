Na „prokleté“ území se bojí i policisté, pro pašeráky migrantů do Evropy je to ideální

Gambijci věří, že je „ostrov“, přesněji spíše poloostrov Jinack prokletý. Úzký pruh mezi Atlantským oceánem a tokem Niumi Bolong prý obývají duchové jejich předků a neštěstí přinesou každému, kdo se do něj zvenčí pokusí zasáhnout. Podle místních se tam bojí jezdit i úředníci.
„Policisté sem nechodí v uniformách. Je to tradice. Duchové je tu nechtějí, protože naši předkové sem přišli hledat útočiště před nekonečnými válkami,“ říká Ousman Manneh, syn náčelníka vesnice na Jinacku. Traduje se, že když tam v roce 1999 jeden z regionálních komisařů provedl zátah na nelegální pěstírny konopí, obklopil ho roj včel.
Policista v hrůze utekl, o několik dní později byl navíc propuštěn, zatímco zatčení „zahradníci“ vyvázli. Místní to mají za důkaz, že s Jinackem není dobré si zahrávat. A právě této pověry nyní využívají pašeráci migrantů i běženci samotní. Nízkými keři zarostlé území má skvělou polohu a odplouvající lodě se odsud v noci snadno vytratí.
Obvykle do Evropy vyplouvaly z Maroka, Mauritánie nebo Senegalu. Úřady už však tyto trasy monitorují, a tak Afričané museli přijít s novou. Ta vede přes souseda Senegalu, Gambii. Zemička na západním pobřeží Afriky tak v poslední době zažívá nebývalý „provoz“.
„Na vrcholu této vlny nás migranti převyšovali v počtu deseti ku jednomu,“ líčí Yusupha Manneh z jedné ze čtyř vesnic rozptýlených po území Jinack. Někteří běženci přitom na místo na člunu čekali i týdny, vesnice se tak rychle zaplnily. Někteří starousedlíci své byty pronajali za deset dolarů za noc. Nakonec se však vzbouřili.
Staré pestře pomalované čluny totiž migranti často kradou místním rybářům. A na takových bárkách, které se hodí už jen pro klidné vody místních zátok, se pak vydávají na jednu z nejnebezpečnějších námořních cest. Ze tří přeplněných lodí, které koncem loňského roku vypluly z Jinacku, se jedna loď převrhla a další dvě se zřejmě ztratily na moři.
Mrtvé pak příliv často vyvrhne zpět na pláž a stovky lidí se stále pohřešují, píše list The New York Times s tím, že právě tato tragédie byla pro místní zlomovým momentem. V paradoxním vzteku na úřady, že proti migrantům na Jinacku nezasáhly a nezachránily je, pak lidé v lednu sami pašerákům dvě lodě zabavili. Migranty také předali policii.
Mnozí si však uvědomují, že podobné kroky velké migrační vlny nezastaví. Jednou ze zastávek před evropskými břehy jsou Kanárské ostrovy. Počet migrantů, kteří se tam ze západní Afriky pokoušeli dostat, v posledních letech prudce rostl – až do loňska, kdy výrazně poklesl, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).
Podle analytiků v tomto ohledu zafungovaly až brutální zásahy severoafrických vlád a peníze, které za to tyto vlády získaly od Evropské unie. Loni na Kanárské ostrovy dorazilo téměř 22 tisíc migrantů. „Zatímco mnoho z těchto příchozích pocházelo z pobřeží Maroka nebo Mauritánie, jako místo odjezdu se objevilo i pobřeží Gambie,“ dodala agentura.
