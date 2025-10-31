Příroda Galapág má přednost. Vojenská základna USA tam nebude, pravil Ekvádor

V předchozích dnech média uváděla, že mezi zvažovanými lokalitami pro umístění americké vojenské základy, je i řídce osídlený ostrov Baltra. Ten je součástí Galapážských ostrovů, které představují jedinečný ekosystém na světové úrovni.
Záležitost vzbudila silnou kritiku právě kvůli ochraně přírody. „Baltra byla vyloučena,“ uvedl Noboa. Podle něj vláda Spojeným státům nabídne dvě lokality: města Manta, kde USA již základnu měly, a Salinas.
Ekvádorská ústava od roku 2009 obsahuje zákaz zřídit zahraniční vojenské základy v zemi. Noboa se snaží zákaz zrušit a o věci rozhodnou Ekvádořané v referendu, které se uskuteční v neděli 16. listopadu.
Umístění americké vojenské základny by podle ekvádorské vlády mohlo pomoci této zemi v potírání aktivit drogových organizací, které stojí za prudkým nárůstem násilné kriminality.
Souostroví Galapágy, které leží asi 1 000 kilometrů od ekvádorské pevniny, tvoří dvě desítky sopečných ostrovů. Začátkem 19. století se staly „přírodovědnou laboratoří“ britského vědce Charlese Darwina, který právě tam došel k poznatkům klíčovým pro svou evoluční teorii.
V roce 1978 byly Galapágy kvůli unikátní fauně a flóře prohlášeny přírodním dědictvím UNESCO. Posléze ale tato organizace oznámila, že ekosystémy souostroví vážně ohrožují invazivní druhy a turistika.
Galapágy (červeně), města Manta (modře) a Salinas (oranžově)
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License